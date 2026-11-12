Extraprofitti delle banche: indovinate chi paga alla fine?

C’è una scena che si ripete ogni giorno in tante banche italiane. Qualcuno entra, si siede davanti a una scrivania e chiede un prestito. Non vuole comprarsi uno yacht o investire in Borsa.

Magari deve pagare una visita medica o andare dal dentista per rifarsi la dentiera. Oppure è un piccolo artigiano che deve saldare un fornitore, pagare lo stipendio all’apprendista e fare i conti con le tasse anticipate: quelle che si pagano oggi su guadagni che forse domani non ci saranno.

Insomma, gente comune. Quella che quando ha bisogno di soldi deve chiederli in prestito e, naturalmente, restituirli con gli interessi. Dall’altra parte dello sportello ci sono le banche. Non fanno beneficenza e nemmeno potrebbero. Fanno il loro mestiere: raccolgono risparmio, concedono credito e producono utili. Anche parecchi, soprattutto quando il costo del denaro sale e gli interessi sui prestiti aumentano più rapidamente di quelli riconosciuti ai correntisti sui loro risparmi. È il famoso margine d’interesse: una differenza che, moltiplicata per milioni di clienti, può diventare una montagna di denaro.

Ed ecco che arrivano gli extraprofitti. Una parola che sembra uscita da un convegno di economisti, ma che in fondo racconta una cosa semplice: qualcuno guadagna molto più del normale perché le condizioni di mercato gli sono particolarmente favorevoli. A questo punto interviene lo Stato: una parte di questi guadagni straordinari la vogliamo anche noi. Giusto? Forse. Il problema è che tra il dire e il pagare, come spesso accade, c’è di mezzo il cittadino. Le banche possono assorbire il maggior prelievo, ma possono anche cercare di recuperarlo aumentando le commissioni, rincarando i servizi o rendendo più difficile l’accesso al credito.

Non è detto che accada automaticamente, ma il rischio esiste. E allora il paradosso è servito: lo Stato tassa le banche, le banche cercano di difendere i propri margini e alla fine il conto potrebbe tornare proprio a chi quei margini ha contribuito a generarli. Sempre noi, insomma. A pensarci bene, noi italiani siamo diventati una specie di prodotto da frantoio. Ci mettono sotto la pressa e cominciano a girare. Una spremitura per le tasse, una per le bollette, una per i carburanti, una per gli interessi e un’altra ancora per i servizi che diventano sempre più cari. Poi, quando sembra non esserci più niente da tirar fuori, arriva qualcun altro con una nuova idea per fare cassa. E non importa se sei un pensionato che ha messo da parte qualche risparmio, un lavoratore che fatica ad arrivare alla fine del mese o un artigiano che non sa se tra dodici mesi avrà ancora un’attività da mandare avanti.

La pressione è democratica: non guarda in faccia nessuno. Anche se, naturalmente, chi ha meno finisce per sentire molto di più il peso della spremitura. Poi ci domandiamo perché il Paese non cresce, perché i consumi ristagnano, perché le piccole attività chiudono e perché la gente non riesce più a risparmiare. Forse dovremmo ricordarci che anche le olive, dopo tante passate, non danno più olio.

E se insistiamo a spremere anche il nocciolo, non possiamo poi lamentarci della qualità del prodotto. Tassare gli extraprofitti delle banche può essere una scelta legittima. Ma prima bisognerebbe assicurarsi che a pagare siano davvero le banche e non, come troppo spesso succede, gli stessi cittadini che già tengono in piedi il sistema. Perché una cosa è certa: cambiare il nome di chi paga le tasse non significa necessariamente cambiare chi mette mano al portafoglio.