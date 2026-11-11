Le lezione di Carlo Rosselli ed un percorso da avviare….

Fra storia ed attualità, il riformismo che parla ad oggi

La partenza del confronto programmatico nel centrosinistra è una buona notizia. Inutile soffermarsi sul ritardo con cui si arriva a questo appuntamento perché le motivazioni sono più o meno note al dibattito pubblico.

Un programma elettorale è una cosa concreta. Esso definisce obiettivi da perseguire, provvedimenti legislativi da approvare, coperture finanziarie da garantire. Senza un approccio concreto e realistico si finisce per scrivere lunghi “libri dei sogni” irrealizzabili.

Detto questo, non può sottacersi che dietro ogni scelta programmatica si possono leggere i valori che la esprimono. In altre parole, il programma concreto non può disgiungersi da una visione della società, del suo futuro, delle strade che si vogliono tracciare.

Avanti Psi è certamente un piccolo partito e non può avere la pretesa, salvaguardata la sua identità, di imporre temi o questioni. Tuttavia è piccolo dal punto di vista elettorale ma non dal punto di vista valoriale avendo una radice che si irradia nella vicenda storica del socialismo italiano ed europeo, vicenda che pur nell’epoca dei populismi di ogni specie, conserva una sua forte attualità come gli ultimi avvenimenti internazionali dimostrano.

Il prossimo Giugno, si celebrano i novant’anni dell’assassinio, poco lontano da Parigi, da parte di sicari francesi su mandato di Benito Mussolini, dei fratelli Carlo e Nello Rosselli.

Carlo, in particolare, oltre che essere una splendida figura di antifascista combattivo ed irrefrenabile, fu anche un profondo innovatore rispetto alla ortodossia marxista egemone nel modo di rappresentarsi della sinistra italiana.

Ispirandosi alle correnti revisioniste del tempo eleborò il suo originale socialismo liberale che a mio avviso, con tutte le cautele del tempo trascorso, nella sua idea fondamentale potrebbe essere di attuale utilità. Con il consenso del direttore, per non dilungarmi molto, cercherò di argomentare meglio nei prossimi giorni.