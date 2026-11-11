Dio ride, la forza eversiva della semplicità

Il film a cui mi riferisco è Dio ride, il cui fulcro narrativo è la forza eversiva della semplicità. Il successo di Dio ride si basa proprio sul contrasto radicale tra i due protagonisti, che incarnano due visioni opposte della spiritualità e del mondo nel XVII secolo.

La teologia del sorriso vs. il dogma della paura: mentre il cardinale Maculani (Silvio Orlando) rappresenta una Chiesa burocratica, inquisitoria e spaventata dalla perdita del controllo dogmatico, fra Leopoldo, interpretato da Pierfrancesco Favino, dimostra come l’analfabetismo non sia sinonimo di vuoto intellettuale, ma di purezza incorrotta dalle logiche di potere.

Il film di Giovanni Veronesi trasforma una vicenda ambientata nel 1600 in una riflessione attualissima su come l’autorità tenda spesso a temere la gioia spontanea dei singoli. Mi permetto di esprimere un’analisi che coglie perfettamente il cuore e la cifra stilistica di Dio ride, l’opera di Giovanni Veronesi. Il film utilizza la macchina cinematografica non solo come ricostruzione storica del Seicento, ma anche come strumento per un acuto scontro filosofico e politico, mascherato da parabola spirituale.

Ciò che rende particolarmente potente il confronto tra il cardinale Maculani (Silvio Orlando) e fra Leopoldo da Casamacchia (Pierfrancesco Favino) è il modo in cui la sceneggiatura ribalta le dinamiche del potere inquisitorio. L’aula del tribunale ecclesiastico non diventa il luogo della sottomissione del reo, ma lo spazio in cui la dogmatica rigida e difensiva si infrange contro la forza disarmante della «teologia del sorriso».

Il richiamo alla lezione francescana e alla figura del giullare attraversa l’intera pellicola: la scelta di far dialogare la spiritualità con la terra e con gli ultimi restituisce al Vangelo la sua originaria eversione sociale. In un’epoca dominata dalla paura del contagio eretico e dal controllo ferreo delle coscienze, la risata e la leggerezza di Leopoldo non sono irriverenza blasfema, ma la più alta forma di fede possibile, capace di insinuare il tarlo del dubbio persino nelle certezze granitiche di chi brandisce l’ortodossia.

Celso Vassalini