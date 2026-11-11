Eisenkot o Netanyahu? Cosa cambia in Israele?

Il 27 ottobre, poche settimane fa, si è votato in Israele. Il partito Likud del premier uscente non ha ottenuto la maggioranza dei voti e quindi non ha ottenuto dal Capo dello Stato Herzog l’incarico di formare un nuovo governo. L’incarico è stato conferito a Eisenkot, un ex generale. Ha ricoperto il ruolo di Capo di Stato Maggiore e pure il ruolo di osservatore nel gabinetto di guerra dell’ex Premier Netanyahu.

Ha avuto un figlio e due nipoti morti nei combattimenti nella Striscia di Gaza. Riuscirà Eisenkot a formare un nuovo governo escludendo il partito del Likud che ha la maggioranza relativa nella Knesset, il parlamento israeliano? Per formare un nuovo governo avrà bisogno dei voti e dell’appoggio dei partiti arabi. Riuscirà ad avere la loro collaborazione e il sostegno delle varie anime anti Netanyahu? Eisenkot è già al lavoro per dare ad Israele un nuovo governo e per prima cosa ha chiesto la sostituzione del Presidente della Knesset. Ha 28 giorni di tempo per formare un nuovo governo e per mandare definitivamente a casa il suo rivale, il suo ex amico.

Dopo le elezioni del 27 ottobre e dopo la disfatta di Netanyahu in tanti hanno creduto di poter celebrare la fine del partito del Likud e del Premier. La fine non c’è stata. Netanyahu non è morto politicamente. E’ ancora in vita. E sarà davvero difficile formare un nuovo governo stabile e duraturo senza il suo coinvolgimento diretto. E le tante bandiere della Palestina che sventolavano sulle varie piazze europee, come d’incanto, sono sparite.

Ma il tempo stringe. E ieri, giorno dell’inaugurazione del Parlamento, i vari leader politici si sono accapigliati per avere un briciolo di potere. Ma davvero le elezioni politiche hanno decretato la fine del tanto criticato Netanyahu? Per me la sua fine, la sua morte politica, è tutt’altro che scontata. Israele è impegnato militarmente su diversi fronti. L’Iran lo minaccia giorno e notte e ha l’intenzione dichiarata di distruggerlo. E per continuare ad esistere ha bisogno di un governo stabile, forte e duraturo.

I fronti di guerra aperta non si cancellano facilmente con un colpo di spugna. I guerriglieri di Hezbollah e quelli di Hamas stanno dando ancora tanti fastidi e non tutti gli obiettivi per annientarli e distruggerli sono stati raggiunti. Netanyahu e Eisenkot non potranno mai dimenticare la strage del 7 ottobre del 2023. E allora? In matematica c’è una regoletta, la cosiddetta Proprietà commutativa, che dice: Cambiando l’ordine dei fattori, il risultato non cambia.

Eisenkot, se otterrà la fiducia del parlamento, dovrà continuare la politica estera di Netanyahu. E la guerra continua e ci saranno ancora rappresaglie nella Striscia di Gaza, bombardamenti sul Libano e forse nuovi attacchi e distruzioni sulle basi militari nucleari iraniane.

Frank Gagliardi