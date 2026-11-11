Il rebus israeliano: l’illusione del dopo-Bibi e la realtà del Likud

Il rebus israeliano: l’illusione del dopo-Bibi e la realtà del Likud

Il rebus israeliano: l’illusione del dopo-Bibi e la realtà del Likud

Il rebus israeliano: l’illusione del dopo-Bibi e la realtà del Likud

Il rebus israeliano: l’illusione del dopo-Bibi e la realtà del Likud

Il rebus israeliano: l’illusione del dopo-Bibi e la realtà del Likud

Il mandato esplorativo affidato da Isaac Herzog a Gadi Eisenkot apre formalmente i giochi per il dopo-Netanyahu. In un Paese logorato da conflitti e aspre tensioni geopolitiche, l’imperativo della sinistra e delle forze centriste è chiaro: garantire una transizione istituzionale che ponga fine all’era di Bibi.

Eppure, l’entusiasmo della vigilia rischia di infrangersi contro la dura realtà dei numeri e della storia politica. La prima, inconfutabile verità è che il Likud si conferma il primo partito del Paese con 27 seggi. Nessun’altra forza, nemmeno la Yashar! di Eisenkot, possiede il radicamento della destra conservatrice.

Questa non è solo una vittoria numerica, ma la dimostrazione che una fetta strutturale della società israeliana continua a rispecchiarsi nelle risposte identitarie del premier uscente. Pensare che la parabola di Netanyahu sia conclusa è, per il fronte progressista, un abbaglio pericoloso. C’è una grandezza indubbia, per quanto inquietante per i suoi avversari, nel cinico pragmatismo di “Bibi”. Egli incarna l’essenza stessa della sopravvivenza politica: un leader capace di trasformare ogni crisi in legittimazione personale, posizionandosi come l’unico argine all’incertezza.

Mentre il “Blocco del cambiamento” si avvita in un mosaico fragile e frammentato, paralizzato dai veti laici di Lieberman e dall’impossibilità di digerire il sostegno delle liste arabe, Netanyahu osserva sornione dall’opposizione. La sua non è una semplice resistenza, ma una lezione di realpolitik: ha saputo plasmare l’elettorato a sua immagine, rendendosi, agli occhi di milioni di israeliani, sinonimo stesso di sicurezza dello Stato.

Per Eisenkot, la strada verso una maggioranza di 61 seggi è una salita ripidissima. Netanyahu sa che il tempo gioca a suo favore. Se il fronte anti-Bibi imploderà sotto il peso delle proprie contraddizioni, lui sarà pronto a dimostrare che il “dopo-Bibi” altro non era che una fragile illusione collettiva.

Raffaele Amendola