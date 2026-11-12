Francia: killer Kevin Tessier, “Sono di destra, difendo Paese”

Ha affermato di aver “agito per la Francia”. L’autore dell’attentato razzista nei pressi di Parigi alla fine di ottobre ha fatto un racconto agghiacciante del suo viaggio omicida. I poliziotti hanno anche trovato a casa sua una lista di nomi di personalità politiche di sinistra.

Il 23 ottobre, Kevin Tessier, 39 anni, è stato il protagonista di un attacco terroristico che ha causato la morte di un giovane artista francese, Pengo Bossio Wangi, e sette feriti in due comuni della periferia parigina. Nuovi elementi sono stati confermati dall’AFP, in particolare l’esistenza di una lista ritrovata nel suo domicilio contenente i nomi e i numeri di telefono di tre deputati ecologisti o di sinistra radicale, nonché quello di Assa Traoré, figura francese della lotta contro le violenze della polizia.

Il leader della sinistra radicale Jean-Luc Melenchon e la leader degli ecologisti Marine Tondelier si sono allarmati. Ma Kevin Tessier ha assicurato agli investigatori che non aveva “nessun progetto in corso” per loro. E secondo la procura antiterrorismo, “nessun elemento” conferma “l’esistenza di un progetto di azione violenta”.

Inoltre, l’AFP è venuta a conoscenza del racconto fatto da Ke’vin Tessier ai poliziotti. Quella mattina, “mi sono svegliato verso le 5 del mattino. Ho bevuto caffè, molto caffè. Ho preso cocaina. Ho messo insieme le mie cose, le armi” e “sono andato via con una borsa sportiva”. “Deluso” dal fatto che il suo appartamento non fosse esploso, si diresse verso Trappes, città della grande periferia parigina che egli considera “un rifugio di islamisti”. Lì, sparò a “un uomo nero che camminava da solo per strada”, poi a due uomini, “forse magrebini”. Cercò anche di “sparare a una donna velata, ma l’arma si è inceppata”.

Gli investigatori hanno rilevato 128 bossoli nei vari luoghi. “Una ragazza passava da sola, nera con un velo”, “mi sono fermato a metà strada, le sono corso incontro, le ho detto ‘Vai, prega mia bella’”, racconta. “L’ho ripetuto due volte e le ho sparato”. Quando i poliziotti gli spiegano che si trattava di una bambina di 11 anni, gravemente ferita, risponde che “non avrebbe mai fatto questo a un bambino”, senza tuttavia pentirsi del suo gesto. Comunque, è troppo tardi. Perché rimpiangere?”(

Prova rimorso per le altre vittime? “No”, risponde. Perché? “Mmmh, non so perché, perché è piacevole”, ha detto sorridendo e ridendo. Quest’uomo che prende farmaci antipsicotici e antidepressivi spiega anche che un uomo che aveva preso di mira “urlava, sentiva dolore, ho continuato il mio cammino”.

Giustifica il suo attacco affermando che “la Francia è colonizzata dagli islamisti e dagli africani di ogni genere”. Per lui, la politica di sicurezza in Francia è “un fiasco totale”. Quando un investigatore gli chiede se è stato motivato da una notizia recente, Ke’vin Tessier parla delle violenze e dei saccheggi a margine delle manifestazioni di massa contro il prezzo della vita, in particolare il 16 ottobre. Questi atti, sostiene, sono stati “chiaramente (condotti) da stranieri che stanno distruggendo la Francia”.

Si dice anche segnato dagli attacchi jihadisti del 13 novembre 2015 nella regione di Parigi e da quelli dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti, con “ancora questi bastardi di islamisti”. Lui si rifiuta di essere considerato un “terrorista. Io lo faccio per liberare il mio Paese. Io sono dalla parte giusta. Agisco per la Francia”, dichiara. “Spero di diventare un esempio per i francesi, che si batteranno” Tessier afferma inoltre di essere sempre stato “di destra”.

Nella sua casa sono stati scoperti un esemplare del ‘Mein Kampf’ di Adolf Hitler e gli adesivi che aveva disegnato per il partito di estrema destra Rassemblement national. Sollecitati dall’AFP, i suoi avvocati non hanno voluto commentare. (AGI)