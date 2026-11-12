Ogni bambino è molto più delle sue difficoltà

La scienza, l’ascolto e percorsi personalizzati per riconoscere e valorizzare le potenzialità di ogni bambino.

Ogni bambino ha un modo tutto suo di imparare, crescere e scoprire il mondo. Alcuni procedono con facilità, altri incontrano ostacoli, hanno bisogno di più tempo, di strumenti diversi o di qualcuno capace di riconoscere, oltre alle difficoltà, le risorse che custodiscono. Perché nessuna difficoltà può raccontare da sola la storia di un bambino.

È da questa convinzione che nasce, nel 2012, Polo Apprendimento, società cooperativa sociale impegnata nello sviluppo, nell’apprendimento e nell’educazione di bambini e ragazzi.

La nostra missione è trasformare la conoscenza scientifica in opportunità concrete. La ricerca non deve restare confinata nei libri e nei laboratori, ma diventare uno strumento capace di migliorare la vita delle persone.

Mettere in dialogo scienza, competenze professionali ed esperienza quotidiana significa offrire a bambini, famiglie e insegnanti risposte fondate, strumenti efficaci e nuove possibilità. Il nostro lavoro si sviluppa lungo tre direttrici: prevenzione, potenziamento e riabilitazione. Prevenire significa riconoscere tempestivamente i segnali di difficoltà; potenziare significa allenare e sviluppare le capacità individuali; riabilitare significa costruire percorsi specialistici personalizzati per affrontare i disturbi dello sviluppo e dell’apprendimento.

Tre strade diverse, unite da un unico obiettivo: aiutare ogni persona a esprimere al meglio le proprie possibilità. A guidarci è anche la ricerca sulla plasticità cerebrale, che dimostra come il cervello possa modificarsi e sviluppare nuove competenze attraverso l’esperienza. Il legame con il mondo universitario e scientifico è quindi parte integrante della nostra identità.

Nei Centri convenzionati operano professionisti costantemente aggiornati, che beneficiano della supervisione delle Direttrici Scientifiche, prof.sse Genovese e Lucangeli, e di ricercatori esperti. Negli anni abbiamo costruito una rete nazionale che oggi comprende 24 Centri clinici convenzionati e 8 Centri educativi che si avvalgono della nostra consulenza.

A Padova, nella sede operativa, realizziamo oltre 150 valutazioni diagnostiche ogni anno, affiancate da trattamenti psicoeducativi e riabilitativi, percorsi di psicoterapia e attività dedicate ai genitori, per sostenerli nella comprensione delle difficoltà dei figli e nel loro ruolo educativo. Accanto all’attività clinica, crediamo profondamente nella collaborazione con scuole, università e istituzioni. Le esperienze realizzate con l’Università degli Studi di Padova, la Fondazione Opera Edimar, la Fondazione Cariparo, la Fondazione HPNR e la Fondazione Vodafone hanno dato vita a progetti di ricerca, formazione e intervento sul territorio.

Tra questi ricordiamo I Bambini Contano, Disturbi del neurosviluppo e Gifted: l’efficacia del potenziamento e Quando imparare è difficile… ma non impossibile. Esperienze diverse, accomunate dalla volontà di portare conoscenze e opportunità là dove possono fare davvero la differenza. Per noi accompagnare un bambino non significa soltanto aiutarlo a superare un ostacolo.

Significa riconoscerne i talenti, rispettarne i tempi, valorizzarne le risorse e coinvolgere gli adulti che ogni giorno condividono con lui il percorso di crescita. Perché dietro ogni difficoltà c’è una persona, con capacità, desideri e una storia ancora da scrivere. E ogni bambino merita di trovare qualcuno che sappia guardare oltre ciò che oggi non riesce a fare, per aiutarlo a scoprire tutto ciò che domani potrà diventare.