“La Porta Magica” conferma la crescita: ottima seconda puntata per Andrea Delogu, tra ascolti e storie che conquistano il pubblico

La nuova stagione de “La Porta Magica” conferma la forza della sua proposta anche al secondo appuntamento. La puntata di mercoledì 4 novembre ha raccolto 420.000 spettatori con il 4,6% di share, un risultato che acquista ancora più valore nel confronto con le seconde puntate delle precedenti edizioni. Il programma di Rai2 guidato da Andrea Delogu mostra così di poter contare su un pubblico sempre più affezionato al suo intreccio di storie, desideri e possibilità di ricominciare.

I numeri raccontano una crescita significativa: la seconda puntata della seconda stagione, trasmessa il 30 settembre, aveva ottenuto 259.000 spettatori e il 3,4% di share; quella della prima, andata in onda il 22 ottobre, si era fermata a 232.000 spettatori con il 2,8%. Rispetto agli appuntamenti corrispondenti, la trasmissione guadagna dunque 161.000 spettatori e 1,2 punti di share sulla seconda edizione, arrivando quasi a raddoppiare il pubblico della prima.

Un confronto che, pur riferendosi a periodi diversi del palinsesto, offre un segnale molto incoraggiante. Il lavoro compiuto nelle stagioni precedenti sta dando frutti e la nuova partenza restituisce l’immagine di un programma riconoscibile, capace di consolidare il rapporto con chi lo segue.

Al centro di questo percorso c’è Andrea Delogu, sempre più sicura nel ruolo di padrona di casa. La sua conduzione unisce spontaneità, partecipazione e capacità di ascolto: qualità indispensabili quando si entra nelle vite delle persone e si affrontano esperienze che richiedono attenzione, misura e rispetto. Accanto a lei, una squadra autorale rafforzata e l’esperienza produttiva di Casta Diva Pictures contribuiscono a costruire un racconto curato, nel quale ogni sorpresa nasce dal percorso del protagonista.

La puntata di ieri ne ha offerto una dimostrazione con la storia di Domenico Lucifora, insegnante di Parabiago che, durante una gita scolastica a Praga, ha scongiurato una tragedia. Quando l’autista del pullman è stato colto da un malore, è intervenuto mettendo in salvo diciannove studenti. Per lui, in studio, l’emozione di incontrare un familiare che non vedeva da diversi anni.

Spazio poi ad Antonio, che dopo aver coltivato fin dall’infanzia la vocazione religiosa ed essere diventato sacerdote, nel 2019 ha scelto di lasciare il sacerdozio, desideroso di sposarsi e diventare padre. Una decisione che lo ha portato ad affrontare difficoltà e tensioni familiari e a ricominciare da zero. L’incontro con Simona ha segnato l’inizio di una nuova vita, coronata nel 2021 dalla nascita del figlio Alessandro.

Entrambe le storie hanno avuto un forte riscontro sui social, in particolare quella di Antonio. Ad Andrea Delogu è stata riconosciuta la capacità di affrontare con tatto e delicatezza il cambiamento di vita dell’ex sacerdote, dando spazio al suo racconto senza forzature. È proprio in questi passaggi che emerge il valore della conduttrice: saper accompagnare una testimonianza personale, lasciando al protagonista il tempo e la libertà di restituirne tutta la complessità.

Il racconto prosegue nella terza puntata, in onda oggi, giovedì 5 novembre, alle 17 su Rai2. Protagonista Graziella, ex maestra appassionata del proprio lavoro, che sogna di vivere per un giorno l’atmosfera de “Il Paradiso delle Signore”. Ad attenderla, un look da vera signora degli anni Sessanta e una sorpresa speciale: l’incontro in studio con Vanessa Gravina e Pietro Masotti, amatissimi interpreti della serie.

A seguire, la storia di Gaia, che sogna un futuro nella moda dopo aver affrontato, a dodici anni, un tumore al femore. Oggi, come testimonial dell’AIRC, racconta la propria esperienza per sostenere la ricerca. Per lei arriverà una telefonata a sorpresa dal suo idolo, Bianca Balti: un incontro a distanza destinato a rendere ancora più speciale il suo passaggio attraverso “La Porta Magica”.

Il programma è un format distribuito da Small World IFT, creato da J.D. Roth, già produttore esecutivo del successo internazionale “The Biggest Loser”, e realizzato dalla Direzione Intrattenimento DayTime in collaborazione con Casta Diva Pictures. Confermati nel gruppo dei coach i maestri di ballo Simone Di Pasquale e Nikita Perotti.

Per Rai2, questi primi risultati rappresentano un segnale da valorizzare. “La Porta Magica” sta dimostrando di meritare fiducia, continuità e un adeguato sostegno promozionale: la crescita degli ascolti si accompagna a una proposta che sa coinvolgere il pubblico attraverso le persone e le loro possibilità di cambiamento. L’appuntamento con Andrea Delogu è dal lunedì al venerdì alle 17 su Rai2.