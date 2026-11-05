IL MONDO CONTEMPORANEO

Dall’età delle rivoluzioni al XXI secolo

di Giancarlo Monina e Ermanno Taviani

Collana: Manuali universitari/Studi storici

Carocci editore

Nella migliore tradizione carocciana, la manualistica universitaria si è imposta da parecchio tempo all’attenzione degli studenti e dei lettori non accademici.

Il volume risulta essere una guida sicura e chiara per comprendere come siamo arrivati al Novecento, definito “secolo breve” dal grande storico Eric Hobsbawm.

Un viaggio attraverso le dinamiche dei nuovi poteri e delle idee scaturite dalle rivoluzioni europee ( in primis, in Francia ed in Inghilterra ).

Già prima della Rivoluzione francese, la fisiocrazia si impose quale nuova dottrina opposta al mercantilismo.

I processi di produzione sono indicativi nella formazione di quella che poi sarà definita “società di massa”.

Il trinomio scienza, tecnologia, produzione irrompe energicamente sul proscenio della modernizzazione.

Il Vecchio Continente conoscerà presto due guerre mondiali e la successiva trasformazione della carta politica europea; il secolo dei “campi” concentrazionari e di sterminio che, bucando la storia contemporanea, imporranno agli europei la necessità di una memoria comune e condivisa; l’era atomica inaugurerà una nuova stagione di rapporti di forza tra gli stati e le potenze mondiali.

La Guerra Fredda, le ultime decolonizzazioni, la sfida delle migrazioni e delle ultime globalizzazioni, costringono il lettore a porsi vecchi e nuovi interrogativi.