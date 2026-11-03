“A spasso con Diesel”: il bulldog che ha conquistato i social diventa protagonista di un libro

Roberta Laino racconta per Longanesi la storia vera di un incontro che le ha cambiato la vita. In libreria dal 3 novembre, con le illustrazioni di Paolo D’Altan. Primo evento di presentazione il 7 novembre in Calabria

Sui social è un bulldog francese irriverente, geloso della sua “mamma” e sempre pronto a rispondere a tono. Ma prima di conquistare centinaia di migliaia di persone, Diesel era un cucciolo che nessuno in famiglia sembrava volere. A raccontare come sia riuscito a cambiare ogni cosa è Roberta Laino in “A spasso con Diesel”, il suo primo libro, edito da Longanesi, in uscita martedì 3 novembre 2026, con le illustrazioni di Paolo D’Altan.

Una storia vera che porta i lettori all’origine del legame da cui è nato un progetto digitale seguito da oltre mezzo milione di iscritti e follower tra YouTube, Instagram e TikTok. Tra ironia, piccoli disastri domestici e scoperte inattese, il libro racconta l’arrivo di Diesel nella vita di Roberta e di una famiglia impreparata ad accoglierlo.

La madre ha paura dei cani, il padre non ama gli imprevisti e Roberta, abituata a ragionare su ogni decisione, non immagina di poter trovare spazio per un cucciolo tanto impegnativo. A volere quel bulldog francese è sua sorella Barbarella, istintiva e determinata. Quando però le circostanze cambiano, il futuro di Diesel diventa una questione che coinvolge tutti.

È Roberta a cominciare a occuparsene, inizialmente quasi per dovere. Poi arrivano le passeggiate, gli sguardi e i piccoli gesti con cui quel cane le dimostra di averla scelta. Fino a mettere in discussione le sue abitudini e a insegnarle un modo diverso di vivere il tempo, gli affetti e i luoghi di ogni giorno.

“A spasso con Diesel” racconta ciò che precede la notorietà sui social: la costruzione di un rapporto, le resistenze che si sciolgono e la scoperta di una complicità capace di trasformare anche le giornate più ordinarie. Il carattere del “bulletto” che il pubblico conosce emerge già tra le pagine, insieme a una tenerezza che Roberta restituisce attraverso una scrittura ironica e personale.

Nata nel 1994 a Belvedere Marittimo, laureata in Giurisprudenza e con un’esperienza professionale nella consulenza, Roberta Laino ha aperto nel 2024 la pagina “A Spasso con Diesel”. Nei suoi contenuti presta voce e pensieri al bulldog color miele, costruendo un personaggio riconoscibile: insofferente ai vestitini, sospettoso verso il veterinario, irresistibilmente attratto dal cibo e convinto di poter incutere timore a chiunque.

Il progetto conta oggi 265 mila iscritti su YouTube, 145 mila follower su Instagram e 107 mila su TikTok. Un seguito cresciuto attorno alla quotidianità di Roberta e Diesel e a un linguaggio che trasforma episodi comuni in racconti nei quali chi vive con un animale può riconoscersi.

A fare da sfondo è San Nicola Arcella, dove Roberta ha scelto di continuare il proprio percorso professionale. Attraverso il suo lavoro, le passeggiate di Diesel sono diventate anche un’occasione per far conoscere al pubblico scorci e paesaggi della Riviera dei Cedri, affiancando alla popolarità del protagonista una spontanea promozione del territorio.

Nel libro, quei luoghi accompagnano un racconto che parla a tutti: la paura di scegliere, la fiducia che nasce poco alla volta e la capacità degli animali di cambiare il nostro sguardo. Le illustrazioni di Paolo D’Altan e le fotografie di quei giorni completano il volume, riportando i lettori ai primi passi di un’avventura diventata poi un successo sui social.

Il primo evento di presentazione si terrà sabato 7 novembre 2026 alle ore 17, nella prestigiosa cornice di Palazzo dei Principi Lanza di Trabia a San Nicola Arcella (CS). Saranno presenti Roberta Laino e Diesel. L’appuntamento, a ingresso libero, prevede un firmacopie, con volumi disponibili sul posto.

IL LIBRO A spasso con Diesel di Roberta Laino

Longanesi – Collana Il Cammeo

Illustrazioni di Paolo D’Altan

192 pagine – 14,90 euro

In libreria e negli store online dal 3 novembre 2026

Social: @aspassocondiesel su YouTube, Instagram, TikTok e Facebook.