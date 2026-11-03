Giovani, Fico ad Avanti Giovani: “La Campania deve essere una terra dove costruire futuro”

- Leonardo Vigliotta di Avanti Giovani incontra e intervista il presidente della Regione Campania, Roberto Fico
Leonardo Vigliotta di Avanti Giovani incontra e intervista il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a margine dell’iniziativa Governare il cambiamento, insieme.
Al centro del confronto il futuro delle nuove generazioni e la necessità di creare opportunità concrete per i giovani campani.
«Ogni delibera deve tenere a mente la questione dei giovani», spiega Fico, richiamando il bando da 70 milioni di euro per i giovani laureati, gli investimenti nella formazione, il rapporto con le università e le opportunità di lavoro.
«I giovani devono sapere che nella regione in cui sono nati possono giocarsela, anche per posizioni importanti, come avviene in altre parti del mondo».