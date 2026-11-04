Importante vittoria del Partito Socialista olandese sulla sanità

In Olanda la Camera dei Rappresentanti ha approvato la proposta del Partito Socialista olandese, cioè quello di bloccare definitivamente l’aumento di 60 euro della franchigia sanitaria. “Il governo Jetten intende incrementare significativamente la franchigia, mentre molte persone già rinunciano alle cure mediche perché non possono permettersele. Con questa proposta approvata dall’SP, tali piani vengono giustamente sventati”. Lo affermano i socialisti.

La deputata del Partito Socialista, Sarah Dobbe, ha sottolineato che la franchigia è una penalità ingiusta per chi si ammala. “Questo governo ha piani – sottolinea il Partito Socialista olandese – disastrosi per la sanità. La stanno smantellando e rendendola inaccessibile. L’assistenza sanitaria non dovrebbe essere un lusso riservato ai ricchi, ma un privilegio per tutti. Per questo è incredibilmente importante che questa mozione sia stata approvata. Il Partito Socialista (SP) continua a sostenere l’istituzione di un Fondo Sanitario Nazionale senza franchigia”.

Agrippino Castania