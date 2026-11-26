De Luca (PSI) «Banalizzare i luoghi simbolo dell'antifascismo e della sobrietà repubblicana è uno sfregio inaccettabile. Ora Roma Capitale vigili sul rispetto della concessione».

De Luca (PSI) «Banalizzare i luoghi simbolo dell’antifascismo e della sobrietà repubblicana è uno sfregio inaccettabile. Ora Roma Capitale vigili sul rispetto della concessione».

Quanto emerge dalle pagine di la Repubblica di oggi lascia sgomenti e ferisce profondamente chiunque riconosca nei valori della Repubblica, dell’antifascismo e del socialismo democratico le radici stesse della nostra convivenza civile. L’idea che l’appartamento di Piazza Fontana di Trevi, la mansarda sobria e luminosa dove il Presidente Sandro Pertini e Carla Voltolina vissero con esemplare rigore morale, possa essere trasformata in una location per promesse di matrimonio “low cost” a 350 euro — complete di brindisi al tramonto, celebrante in abito bianco e gadget vari — rappresenta una deriva commerciale inaccettabile.

Non si tratta di un semplice scivolone di gusto o di un’iniziativa di marketing maldestra: siamo di fronte a una vera e propria banalizzazione della memoria storica. Sandro Pertini non è stato soltanto il Presidente più amato dagli italiani; è stato il simbolo vivente di una politica intesa come servizio, sacrificio, coerenza e sobrietà assoluta. Quella casa non era un salotto mondano, ma il rifugio intimo di due figure che hanno attraversato la Resistenza, il carcere, il confino e le più alte istituzioni dello Stato senza mai cedere alla tentazione del privilegio o dell’ostentazione.

Trasformare un luogo della memoria civile in un pacchetto turistico-matrimoniale, per di più accompagnato da ricostruzioni storiche approssimative e arredi estranei alla realtà vissuta dalla coppia, significa svuotare di senso il concetto stesso di “casa museo”. La cultura e la valorizzazione del patrimonio storico richiedono rigore scientifico, rispetto filologico e una chiara funzione educativa, non la svendita dell’identità repubblicana al miglior offerente.

Come Partito Socialista Italiano, che di Pertini custodisce con orgoglio l’eredità politica e morale, riteniamo doveroso da parte delle istituzioni preposte ristabilire immediatamente il confine tra la legittima promozione culturale e la mercificazione.

Chiediamo a Roma Capitale, proprietaria dell’immobile, di vigilare con la massima severità sul rispetto della concessione. I luoghi che raccontano la nascita e la difesa della nostra democrazia appartengono alla collettività e alle future generazioni: meritano studio, approfondimento e rispetto, non brindisi a tariffa fissa.