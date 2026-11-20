Sabato 20 novembre, dalle ore 10, presso la sala conferenze della Direzione nazionale di PSI-Avanti!, in via Santa Caterina 57, a Roma, avrà luogo la presentazione delle proposte portate dal partito al tavolo programmatico del centrosinistra.
La scuola pubblica statale ha il compito di contribuire alla rimozione
degli ostacoli economici e sociali che limitano libertà e uguaglianza
permettendo ai giovani di acquisire gli strumenti necessari a realizzare
le proprie aspirazioni e contribuire al miglioramento della società.
Questa è la battaglia di noi socialisti.
Luca Fantò
PSI-Avanti! scuola