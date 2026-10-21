PAESE IN TILT

mercoledì, 21 Ottobre 2026
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  • Maraio (Avanti PSI): “Meloni ha mandato in tilt il Paese. Se pensiamo risolverà Salvini viviamo sulla Luna"

Maraio (Avanti PSI): “Meloni ha mandato in tilt il Paese. Se pensiamo risolverà Salvini viviamo sulla Luna”

Non possiamo chiedere agli autotrasportatori di smetterla ma dobbiamo pretendere dal Governo che cominci a fare 

 

“La Meloni ha mandato in tilt il Paese. Carburanti alle stelle, trasporti in difficoltà e disagi enormi per famiglie, lavoratori e imprese. E se pensiamo che possa essere Salvini a trovare le soluzioni, viviamo sulla Luna. Servono interventi strutturali, seri e immediati, non annunci e propaganda”.

“Non possiamo chiedere agli autotrasportatori di smetterla di protestare, ma – spiega – dobbiamo pretendere dal Governo che cominci finalmente a fare cose serie. Giorgia Meloni, che quando era all’opposizione faceva gli spot davanti alle pompe di benzina, oggi cosa intende fare? Gli italiani non possono continuare a pagare il prezzo dell’incapacità di questo Governo”.

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