Rugby. A Torino arrivano i sudafricani degli Springbok

Ci siamo, domani alle 12,40 gli Azzurri del rugby scendono a calpestare l’erba dell’Allianz Stadium di Torino per sfidare i Campioni del Mondo in carica del Sudafrica, attualmente primi anche nel ranking della classifica mondiale.

Sarà una partita complicata, resa ancora più difficile dalle numerose assenze tra le file italiane, ben sedici, che per infortunio non hanno consentito al CT Gonzalo Quesada di poter contare su atleti come Tommaso Menoncello o Ignacio Brex o Michele Lamaro & C.

Del resto però chi maneggia la palla ovale sa benissimo che occorre sempre avere la forza di non girarsi a guardare indietro perché le risposte sono tutte avanti, i miglioramenti sono tutti avanti. Tutto è avanti. Sempre.

Gonzalo Quesada non si nasconde “abbiamo messo la miglior squadra disponibile, in tutti i ruoli. Capisco che vedere in panchina alcuni giocatori che siamo abituati a vedere sempre titolari possa sorprendere, ma prendiamo l’esempio di Fischetti: viene da 6 partite consecutive, abbiamo ritenuto fosse meglio non fargliene fare altre 4 di fila da titolare. Per quanto riguarda il mediano di mischia, abbiamo scelto Fusco perché arrivava nelle migliori condizioni di preparazione, mentre Varney ha dovuto fare avanti e indietro dall’Inghilterra, così come molti altri. Altri come Zuliani hanno giocato poco e non sono ancora al cento per cento e non hanno 80 minuti”.

Gli Springbok sudafricani non sottovalutano gli Azzurri e schierano una delle formazioni migliori a disposizione, seppure anche loro al netto degli infortunati come il piccolo Cheslin Kolbe ed Eben Etzebeth su tutti.

“Non succede spesso che il Sudafrica schieri la miglior squadra contro l’Italia. Il fatto che lo facciano nonostante poi giochino di venerdì con la Francia con un giorno di riposo in meno è un segnale di grande rispetto nei nostri confronti” continua Gonzalo Quesada “Il loro allenatore Erasmus è il migliore del mondo, conosce la realtà della nostra nazionale e conosce le nostre sfide, quindi sa valutare molto bene le nostre performance. Se vogliamo essere davvero in partita dobbiamo stare al massimo livello ed allo stesso tempo cercare strategie, movimenti e modi di giocare diversi, più imprevedibili. L’anno scorso in due partite su tre siamo riusciti a competere, a Torino a 10 minuti dalla fine eravamo 20-14”.

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno, in chiaro su TV8 ed in streaming su NOWtv, la prima di una serie di tre incontri che nelle settimane successive vedranno l’Italia impegnata il 14 novembre a Genova allo Stadio Luigi Ferraris schierata contro i Pumas dell’Argentina ed il 21 novembre alle 17,40 sul prato del Bluenergy Stadium ad Udine con la nazionale delle Fiji nell’ambito delle Northern Hemisphere Series del Nations Championship. Successivamente si giocherà il quarto e ultimo match del round conclusivo di questa edizione, ovvero la partita di piazzamento, che rientra nelle Finals di Twickenham in programma nel mitico impianto londinese fra venerdì 27 e domenica 29 novembre.

ITALIA

15 Mirko BELLONI (Zebre Parma, 3 caps)

14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 32 caps)

13 Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 10 caps)

12 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 25 caps)

11 Monty IOANE (Lione, 49 caps)

10 Paolo GARBISI (Perpignan, 57 caps)

9 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 27 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 40 caps)

7 Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, esordiente)

6 Alessandro ORTOMBINA (Zebre Parma, 2 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 74 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 65 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 73 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Stade Français, 41 caps) – capitano

1 Muhamed HASA (Zebre Parma, 11 caps)

A disposizione

16 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 12 caps)

17 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 66 caps)

18 Ion NECULAI (Northampton Saints, 4 caps)

19 Enoch OPOKU GYAMFI (Bath, 1 cap)

20 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 22 caps)

21 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 43 caps)

22 Stephen VARNEY (Exeter Chiefs 39 caps)

23 Tommaso ALLAN (Zebre Parma, 91 caps)

SUDAFRICA

15 Damian Willemse; 14 Kurt-Lee Arendse, 13 Jesse Kriel, 12 Damian de Allende, 11 Ethan Hooker; 10 Sacha Feinberg-Mngomezulu, 9 Morne van den Berg; 8 Jasper Wiese, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi (C); 5 Ruan Nortje, 4 Salmaan Moerat; 3 Thomas du Toit, 2 Malcolm Marx, 1 Ox Nche.

A disposizione

16 Jan-Hendrik Wessels, 17 Gerhard Steenekamp, 18 Wilco Louw, 19 Lood de Jager, 20 Cameron Hanekom, 21 Paul de Villiers, 22 Grant Williams, 23 Manie Libbok

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