Schietroma: valorizzare al meglio il bosco di “Macchia Grappella”

Anni addietro fu costituito, con il coinvolgimento fattivo di gruppi spontanei di cittadini sensibili alle problematiche ambientali ed ecologiche, il “SENTIERO VERDE DI ANDROMEDA”, strada in terra battuta sterrata che, attraversando il bosco denominato “MACCHIA GRAPPELLA”, si presta ottimamente per un’escursione locale in un’area affascinante sotto il profilo naturalistico.

La bellezza del posto attirò l’attenzione e la fantasia del maestro Alberto Spaziani, il quale realizzò, con materiale eco-compatibile, lungo il percorso del sentiero, un’artistica installazione che illustra magnificamente il significato astronomico e mitologico della denominazione “ANDROMEDA”.

Ho riferito questo antefatto anche per introdurre un’altra questione, a mio avviso, di notevole interesse per la città di Frosinone.

Infatti, forse non tutti sanno che la nostra città può contare nel suo territorio su un bellissimo polmone di verde, il bosco di “MACCHIA GRAPPELLA”, che, da sempre, attende un’adeguata valorizzazione.

Con il mio intervento intendo promuovere una discussione costruttiva al riguardo, anche perché sarebbe opportuno che la prossima amministrazione comunale affrontasse decisamente la questione della valorizzazione del bosco di “MACCHIA GRAPPELLA” per renderlo fruibile al meglio ai cittadini di Frosinone, i quali, del resto, hanno a portata di mano una località meravigliosa, che può rappresentare una meta ideale per il tempo libero delle loro famiglie, ovviamente nel rispetto dell’integrità ambientale.

Quindi, su questo tema, auspico il massimo coinvolgimento dei cittadini perché le modalità di valorizzazione del bosco di “MACCHIA GRAPPELLA” non debbono essere calate dall’alto, ma debbono scaturire da un confronto con tutti coloro che si dimostreranno interessati all’argomento.

È appena il caso di aggiungere, in conclusione, che si tratta di un’ottima occasione per contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini di Frosinone e non solo.

Gian Franco Schietroma

Cittadino di Frosinone

e Segretario Regionale PSI Lazio