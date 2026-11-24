A Portimão Marco Bezzecchi vince la gara e Marc Márquez conquista il suo decimo mondiale. Per la generazione che la domenica chiedeva «a che ora corre Vale?» è arrivato il momento di alzarsi da una tavola alla quale è rimasta seduta da undici anni.

Domenica scorsa in Portogallo due uomini, Marco e Marc, hanno vinto. Il primo passa sul traguardo con la sua Aprilia. Il secondo arriva ottavo e diventa campione del mondo per la decima volta. Fra loro passano altri sei piloti. È in quei pochi secondi che a un’intera generazione, la mia, tocca finalmente chiudere una partita rimasta aperta per troppi anni.

«A che ora corre Vale?» era una domanda dalla quale, in parecchie case italiane, dipendeva a che ora buttare la pasta. Magari di moto si intendeva uno solo, ma alla partenza si sedevano tutti. Qualcuno conosceva i tempi delle prove, gli altri cercavano in mezzo al gruppo il casco con la luna e il sole o semplicemente quel numero, il 46. Quando lo vedevano spuntare, sapevano tutti dov’era Vale. E il lunedì ne parlavano anche con gente con cui, prima di quel ragazzone di Tavullia, di moto non avevano parlato mai.

A tenerci insieme, a un certo punto, è bastato anche un litigio. Provate a dire «Sepang» a una di quelle tavole. Undici anni dopo c’è ancora chi sposta il bicchiere e disegna la traiettoria con un dito. Poi si ritorna a Valencia, a Rossi che parte ultimo e risale fino al quarto posto, al decimo titolo che gli sfugge. Qualcuno poi ricorda che quel mondiale lo vinse Jorge Lorenzo. Quasi sempre poi…

La faccenda ci ha tenuti occupati perfino dopo il ritiro di Valentino. Per anni abbiamo contato i mondiali di Márquez come si conta la distanza da una resa dei conti. Vale intanto era diventato papà di due bambine, correva in automobile ma il posto in griglia, come avversario ombra dello spagnolo, glielo tenevamo noi.

A tenergli quel posto in griglia, insieme a noi, c’era la MotoGP. Il circus ne aveva bisogno. Con il 46 era diventato un movimento mondiale, capace di entrare anche nelle case dove prima, la domenica, le moto facevano soltanto rumore. Finché restava da vedere se Marc avrebbe superato Vale, la MotoGP poteva ancora chiamare a raccolta tutta quella gente.

Ecco domenica Marc, con il braccio rotto a Jerez, le operazioni, gli anni passati a chiedersi se sarebbe tornato quello di prima, è passato ottavo e si è preso il decimo mondiale. Ha superato il record dell’uomo che aveva fatto splendere il sole e la luna sui circuiti, e con quel sorpasso ha chiuso anche l’ultima corsa alla quale ci ostinavamo a iscrivere Valentino.

Ora la MotoGP dovrà correre senza Vale. E forse, per capire da dove riparte, basta tornare a guardare il traguardo di domenica. Mentre aspettavamo Marc, era già passato Marco. E così una domenica nemmeno troppo lontana potrei essere io a chiedere dalla cucina «a che ora corre il Bez?». E se uno dei miei figli mi risponderà «tra poco, papà, vieni», credo che mi andrà benissimo così.

Andrea Conti