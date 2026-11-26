“Erano tutti enormi, velocissimi, dotati di una forza fisica straordinaria e di mani così grandi da poterci nascondere la palla: in Galles la gente era stupita dalla loro stazza e da come giocavano. I giocatori delle Fiji erano più veloci di noi sulla palla e questo li aiutò a rimontare seriamente nel secondo tempo; lottammo duramente prima di vincere 28-22″.

Era il 1964, prima partita delle Fiji in Europa, e chi parla è l’allora capitano del Galles Brian Price, nato nella cittadina mineraria di Bargoed, piccolo centro tutto carbone e palla ovale, fatica che si somma alla fatica.

Da allora son passati più di sessant’anni e la Nazionale delle Fiji continua a dare del filo da torcere a molte squadre, ulteriormente migliorati grazie al loro CT Jack White, sudafricano ed ex-allenatore di quella nazionale, gli Springbocks, che ha guidato alla vittoria nella Coppa del Mondo di Rugby del 2007 e nel Tri Nations del 2004.

Anche gli Azzurri sabato scorso hanno preso coscienza della forza dei giocatori che vengono dal Pacifico, cedendo ad Udine per 16 a 21 nell’incontro valido per il Nations Championship, che da domani sera ospiterà a Twickenham in Inghilterra gli scontri finali per determinare la nazione vincitrice tra Francia e Sudafrica e via via tutte le altre.

E proprio domani Italia e Fiji si troveranno ancora di fronte alle ore 17,40 per giocarsi l’undicesimo ed il dodicesimo posto tra le dodici partecipanti al torneo.

Dopo sei sconfitte consecutive gli Azzurri appaiono determinati, come ha affermato il CT Gonzalo Quesada “Non siamo soddisfatti, io non sono soddisfatto dei risultati ma, allo stesso tempo, sono sereno e lucido. Lo sono perché, dall’analisi delle ultime due partite, abbiamo dimostrato di saper fare la parte più difficile: costruire le condizioni per vincere. Contro l’Argentina e le Fiji abbiamo messo in campo tutta questa mole di gioco, quello più duro. Poi però non siamo stati abbastanza efficaci nel finire il lavoro. Questo è il passo in più che dobbiamo fare venerdì: di nuovo costruire le condizioni per vincere e stavolta finire il lavoro”.

Durante l’incontro con gli isolani in maglia bianca sarà importante la protezione del possesso visto che sabato scorso gli avversari hanno dimostrato di saper gestire molto bene la partita nel breakdown, rallentando le ruck e conquistando diversi turnover. Gli Azzurri dovranno cercare di vincere le prime collisioni e garantire a Stephen Varney palloni puliti, senza permettere agli avversari di recuperare il possesso e contrattaccare contro una difesa non ancora schierata.

L’Italia si presenterà in campo con alcuni cambi rispetto al XV che la scorsa settimana ha iniziato l’incontro con i figiani.

Giacomo Nicotera partirà dalla panchina ed il capitano lo farà il fiorentino Niccolò Cannone. Nel ruolo di tallonatore verrà schierato il giocatore delle Zebre Tommaso di Bartolomeo mentre Enok Opoku Gyamfi indosserà la maglia numero 8. Paolo Garbisi tornerà all’apertura ed il livornese Federico Mori avrà il compito di dare avanzamento alla squadra e attirare su di sé i difensori, creando spazio per gli inserimenti di Ange Capuozzo e Monty Ioane.

La mischia dovrebbe confermarsi una risorsa per l’Italia mentre in touche il ritorno di Federico Ruzza accanto a Niccolò Cannone dovrebbe offrire maggiore esperienza nella gestione delle chiamate, evitando i troppi errori commessi negli incontri precedenti.

In panchina 6 avanti e 2 trequarti: Giacomo Nicotera, Ivan Nemer e Ion Neculai per le prime linee, Andrea Zambonin, Lorenzo Cannone e Alessandro Ortombina fra seconde e terze linee, e infine Alessandro Fusco e Paolo Odogwu per i trequarti.

La partita sarà trasmessa in chiaro in TV su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre) oltre che in diretta streaming gratuita su tv8.it. Italia-Fiji potrà essere vista anche su Sky Sport Arena al canale 204. In sulle piattaforme di NOW e Sky Go.

Le formazioni di Italia-Fiji

ITALIA: 15 Tommaso Allan, 14 Ange Capuozzo, 13 Federico Mori, 12 Leonardo Marin, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Enoch Opoku Gyamfi, 7 Manuel Zuliani, 6 Ross Vintcent, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone (C), 3 Marco Riccioni, 2 Tommaso Di Bartolomeo, 1 Danilo Fischetti

A disposizione: 16 Giacomo Nicotera, 17 Ivan Nemer, 18 Ion Neculai, 19 Andrea Zambonin, 20 Lorenzo Cannone, 21 Alessandro Ortombina, 22 Alessandro Fusco, 23 Paolo Odogwu

FIJI: 15 Ponipate Loganimasi, 14 Jiuta Wainiqolo, 13 Iosefo Masi, 12 Vinaya Habosi, 11 Peni Asi Dakuwaqa, 10 Caleb Muntz, 9 Terio Tamani, 8. Kitione Salawa, 7 Elia Canakaivata, 6 Mesake Vocevoce, 5 Isoa Nasilasila (C), 4 Setareki Turagacoke, 3 Inoke Ravuiwasa, 2 Peniami Narisia, 1 Vilikesa Nairau

A disposizione: 16 Tevita Ikanivere, 17 Peni Ravai, 18 Luke Tagi, 19 Joseva Tamani, 20 Etonia Waqa, 21 Frank Lomani, 22 Isikeli Rabitu, 23 Sireli Maqala