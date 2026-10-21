Agio e Disagio

Aule affollate, schermi accesi, cuffie piantate nelle orecchie è l’istantanea di una generazione che vive costantemente sospesa tra due mondi opposti, l’agio e il disagio.

Da un lato un agio tecnologico, economico e materiale mai visto prima.

La possibilità di connettersi con qualsiasi angolo del pianeta con un semplice tocco sullo schermo, l’accesso istantaneo alle informazioni, la disponibilità e l’ opportunità di formazione su scala globale definiscono uno dei profili dei giovani d’oggi, i più informati, iperconnessi ed equipaggiati della storia.

Dall’altro lato un disagio profondo, sottile e spesso invisibile.

La pressione sociale amplificata dalle piattaforme digitali, l’ansia da prestazione che soffoca la scuola e il lavoro, il senso di incertezza strisciante per il domani e un progressivo isolamento affettivo tracciano il perimetro di una sofferenza reale.

Così, l’iperconnessione virtuale finisce paradossalmente per tradursi in una disconnessione dalla realtà, dove la solitudine si nasconde dietro la facciata di un profilo curato nei minimi dettagli.

In questo scenario, emerge con sempre maggiore urgenza la mancanza di spazi reali.

L’esigenza di un luogo fisico di confronto, un punto di ritrovo tangibile dove potersi guardare negli occhi senza la mediazione di uno schermo, diventa una necessità primaria.

I giovani avvertono il bisogno di piazze, centri di aggregazione e spazi culturali comunitari dove la presenza corporea e il dialogo diretto possano restituire peso e sostanza alle relazioni, superando l’evanescenza delle chat.

Il paradosso di questa epoca sta proprio qui. L’agio della scelta sconfinata va a scontrarsi frontalmente con l’ansia paralizzante per il futuro.

La rapidità della comunicazione digitale fa da contraltare alla ricerca frustrata di uno spazio fisico in cui l‘ascolto sia autentico e profondo. L’abbondanza di risorse materiali si scontra ogni giorno con la drastica carenza di punti di riferimento saldi e di luoghi d’incontro reali.

La vera sfida per la società contemporanea non risiede nel negare uno di questi aspetti a favore dell’altro, bensì nel saperli interpretare insieme.

L’agio materiale non cancella le fragilità emotive, né la tecnologia può sostituire il valore del contatto umano.

Accompagnare le nuove generazioni significa fornire loro non solo i mezzi digitali per cogliere le opportunità del presente, ma anche valorizzare gli spazi fisici d’incontro in cui trasformare il disagio in un’occasione irripetibile di confronto e crescita possibilmente senza violenza.

Matteo Bettini