E’ trascorsa quasi una lunga settimana dal suicidio di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia, che per tutta la sua via è sempre stato un fedele servitore del Paese e ancora oggi non abbiamo saputo il perché abbia compiuto questo orribile gesto. Un gesto compiuto con lucidità e che ha voluto dire a quelli che lo hanno accusato di depistaggio che lui è innocente e che gli accusatori non capiscono davvero nulla. Quando sapremo la verità?

Cosa c’è scritto nelle lettere che ha indirizzato ai familiari, al custode della villa e al Procuratore che lo indagava e che aveva addirittura chiesto il suo arresto? Quando sapremo la verità? Con un colpo di pistola De Gennaro ha voluto, però, ancora una volta, allontanare la verità su uno dei grandi misteri d’Italia. De Gennaro indagato dal Procuratore di Caltanissetta per depistaggio nella strage di Via d’Amelio. In quella orribile strage morirono il Procuratore Borsellino e cinque poliziotti, la sua scorta. Il suicidio di questo grande uomo di stato, che ha sempre combattuto la mafia, ha scosso l’opinione pubblica e tutti ora si domandano: Quale è la verità?

Così conclude De Gennaro in una sua lettera scritta prima che si suicidasse: Spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità.

La verità venne affrontata più di duemila anni fa, quando venne processato Gesù. Ma neppure allora nessuno fu in grado di rispondere alla domanda: Cos’è la verità? Ci tentarono per primi un ex sacerdote di nome Anna e poi Caifa, che era il genero di Anna.

Di fronte a loro parlarono molti falsi testimoni e accusarono Gesù di aver commesso molti reati. Gesù fu portato poi davanti al Governatore romano Ponzio Pilato e furono presentate altre false accuse contro di Lui. Il procuratore aveva potere di vita e di morte e non voleva mandare a morte Gesù perché non aveva trovato nessuna colpa contro di lui. Alla fine Pilato chiese a Gesù dopo che costui aveva detto che Lui era venuto al mondo per rendere testimonianza alla verità: Che cos’è la verità? Sono passati duemila anni e nessuno è riuscito a dare una risposta esaustiva. Nietzsche descrisse la verità in questo modo: Cos’è allora la verità?

Un’armata mobile di metafore, metonimi e antropomorfismi…le verità sono illusioni…monete che hanno perso le loro immagini e adesso valgono solo come metallo, non più come monete-. Pilato non conobbe mai la verità e alla fine si è suicidato durante il regno dell’Imperatore Caligola. Così scrisse Eusebio, lo storico e vescovo di Cesarea: Una fine triste e un promemoria per tutti che ignorare la verità conduce sempre a delle conseguenze indesiderate. Il colpo di pistola che uccise De Gennaro rischia di allontanare ancora una volta la verità sulla strage di Via d’Amelio e sulle altre stragi e sui complotti che si sono succeduti in Italia sin dal lontano 1993, quando Berlusconi decise di entrare in politica.

Frank Gagliardi