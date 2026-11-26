Durante il vertice della cosiddetta «Coalizione dei volenterosi» tenutosi a Berlino il 19 novembre 2026, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha rilanciato il dibattito sulle garanzie di sicurezza post-belliche per Kiev, aprendo esplicitamente alla possibilità di ospitare basi militari statunitensi sul territorio nazionale.

L’ipotesi, formulata nel quadro dei negoziati con gli alleati occidentali, riporta però al centro dell’attenzione un ostacolo giuridico preciso: il divieto sancito dall’articolo 17 della Costituzione ucraina. Nel corso del confronto con i partner europei e i rappresentanti dell’amministrazione statunitense, Zelenskyy ha sollevato dubbi sulla reale portata delle garanzie di sicurezza offerte a Kiev, spesso paragonate nei colloqui diplomatici a un meccanismo analogo all’articolo 5 del Trattato NATO.

«Non sono sicuro che abbiamo la stessa interpretazione della sostanza dell’articolo 5», ha dichiarato il presidente ucraino, chiedendo chiarezza sull’eventuale presenza di truppe alleate sul terreno. In questo passaggio, Zelenskyy ha citato il modello adottato da Washington in Medio Oriente: «Saremmo felici se i nostri partner americani si fidassero di noi e se le loro basi fossero in Ucraina, come in Medio Oriente. Paesi che, tra l’altro, non fanno parte della NATO». Un’apertura politica che, al momento, resta priva di risposte formali da parte di Washington.

Tali affermazioni pronunciate in una sorta di delirio paranoico di manie di grandezza, tuttavia cozzano con la realtà giuridica della Costituzione Ucraina non una semplice legge ma la carta fondamentale dei diritti di uno Stato. In particolare vi sarebbero due articoli Carta Costituzionale che impedirebbero installazioni militari straniere sul suolo Ucraino. L’ostacolo dell’articolo 17 della Costituzione Dal punto di vista strettamente giuridico, l’installazione permanente di basi militari straniere in Ucraina si scontra direttamente con l’ordinamento fondamentale dello Stato.

L’ultimo comma dell’articolo 17 della Costituzione dell’Ucraina, approvata nel 1996, stabilisce infatti in modo esplicito che «non è consentito il dispiegamento di basi militari straniere sul territorio dell’Ucraina». Tale normativa, venne inserita negli anni Novanta per tutelare la sovranità e l’integrità territoriale del Paese, accompagnata all’epoca da una disposizione transitoria che regolava esclusivamente la permanenza temporanea della Flotta russa del Mar Nero in Crimea. Di conseguenza, qualsiasi accordo internazionale che prevedesse l’apertura di basi statunitensi o europee sul suolo ucraino non potrebbe essere ratificato senza una preventiva riforma costituzionale.

Già nel luglio 2023 l’allora ministro della Difesa Oleksii Reznikov aveva suggerito l’opportunità di rimuovere quel divieto dall’articolo 17 per consentire l’eventuale dispiegamento di basi alleate in funzione deterrente, determinando il rischio di escalation nucleare immediata qualora si fosse proceduto a modificare la norma fondamentale per consentire il dispiegamento di basi NATO nel solo corridoio territoriale libero difronte la Federazione Russa.

Per rimuovere il divieto di ospitare basi militari straniere in Ucraina, l’ordinamento giuridico di Kiev richiede una legge di revisione costituzionale disciplinata dal Titolo XIII della Costituzione dell’Ucraina (articoli 154–159). Trattandosi di una Costituzione rigida, la norma non può essere derogata da una legge ordinaria né da un semplice accordo internazionale stipulato dal Presidente o dal Governo.

Tuttavia, l’iter per modificare la Costituzione ucraina presenta due ostacoli significativi:

• La procedura parlamentare: richiede l’approvazione della Verkhovna Rada (il Parlamento) in due sessioni ordinarie consecutive, con una maggioranza qualificata di almeno due terzi dei deputati (300 voti su 450) nella votazione finale.

• Il divieto in tempo di guerra: l’articolo 157 della stessa Costituzione proibisce esplicitamente qualsiasi emendamento alla Carta fondamentale mentre nel Paese è in vigore la legge marziale o lo stato di emergenza.

Fino a quando resterà attiva la legge marziale — e in assenza di una successiva revisione costituzionale approvata dal Parlamento — l’auspicio espresso da Zelenskyy rimane dunque confinato al piano delle proposte politiche negoziali, poiché la sua attuazione concreta violerebbe il dettato vigente della Costituzione ucraina e sarebbe soltanto un mero atto provocatorio finalizzato a far saltare i negoziati pur di mantenere il proprio potere peraltro oramai scaduto e che la rimozione del divieto costituirebbe un ostacolo diretto ai negoziati di pace, alimentando il rischio di un’ulteriore escalation militare nella regione.

Marco Rispoli (Davoli).