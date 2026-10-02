Incarnato: “Quasi 20mila firme in Calabria per le proposte di Avanti Psi

“Quasi ventimila firme raccolte in Calabria sono un risultato politico importante. Raccontano una comunità socialista viva, radicata e capace di mobilitarsi. Ma raccontano soprattutto una domanda di politica concreta che arriva dai cittadini”.

Lo dichiara Luigi Incarnato, segretario regionale di Avanti Psi in Calabria e presidente del Consiglio nazionale a proposito dell’iniziativa del segretario nazionale Enzo Maraio di raccolta firme su tre proposte: un Fondo nazionale per i giovani, un Piano Casa e una riforma degli acconti fiscali per partite Iva e lavoro autonomo.

“In Calabria – prosegue – noi siamo la sinistra che vuole tornare a parlare dei problemi reali. Del futuro dei giovani che troppo spesso sono costretti ad andare via, della possibilità di avere una casa, delle difficoltà quotidiane di professionisti, autonomi e partite Iva. Su questi temi abbiamo chiesto ai calabresi di partecipare e la risposta è stata straordinaria”.

“Quasi ventimila firme – prosegue Incarnato – dimostrano che c’è spazio per una sinistra concreta, riformista e popolare, che non si limita alle discussioni nei palazzi ma costruisce proposte e le porta nelle piazze e nelle comunità. In una regione come la Calabria questo significa soprattutto contrastare le disuguaglianze e creare le condizioni perché restare, lavorare e costruire qui il proprio futuro non sia una scelta eroica”. “Questo risultato ci dà ancora più forza e responsabilità. Avanti PSI continuerà a stare nei territori, tra le persone, portando avanti battaglie concrete. È da qui che vogliamo contribuire anche alla costruzione di un centrosinistra più forte: dalle idee, dai bisogni e dalle risposte che siamo capaci di mettere in campo” conclude.