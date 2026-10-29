﻿﻿﻿Non perdiamo di vista Bibi

Il voto israeliano si è svolto. Ma la partita è tutt’altro che chiusa. E i numeri raccontano una situazione che merita attenzione. Lo scrutinio delle urne ordinarie è terminato. Al momento il blocco di Benjamin Netanyahu è accreditato di 53 seggi.

L’opposizione guidata da Gadi Eisenkot ne avrebbe 48. Le liste arabe arriverebbero a 19. Per governare servono 61 seggi. Ecco il punto: Bibi è ancora in partita ma non ha la maggioranza. E i risultati non sono ancora definitivi. Restano da scrutinare circa 650 mila buste doppie, quelle degli elettori che non hanno votato nel proprio seggio, tra cui militari, ospedalizzati, diplomatici all’estero e detenuti. Possono ancora cambiare il quadro.

Non sappiamo in quale direzione. E proprio per questo è meglio non dare per scontato che quei voti vadano a Netanyahu oppure a Eisenkot. Metà e metà? Vedremo. La vera domanda è un’altra: chi riuscirà a mettere insieme una maggioranza? E se nessuno ci riuscisse si tornerebbe alle urne? Non necessariamente. Prima ci sarebbero i tentativi di formare un governo.

Il presidente Isaac Herzog ha già detto di voler fare tutto il possibile per evitare una nuova tornata elettorale. Ma la strada si annuncia complicata. Le liste arabe potrebbero diventare decisive. Con 19 seggi hanno un peso che nessuno può ignorare. E allora tutti a cercare voti dove fino a ieri si faceva finta di non vedere. Ricordate il detto siciliano “meglio cummannari che fottere”? La sete di potere può far dimenticare principi e promesse. Ma quali principi? Quale onore? Quale orgoglio nazionale? Quando c’è da conquistare il Palazzo, certe parole diventano improvvisamente negoziabili.

È un po’ come se Giorgia Meloni rinunciasse a Vannacci e lasciasse campo libero al centrosinistra pur di non allearsi con Futuro Nazionale. Fantapolitica? Forse. Ma in politica i numeri contano più delle dichiarazioni solenni. E quando la poltrona traballa, le alleanze possono cambiare in fretta. Voi che ne pensate? C’è però un problema ancora più grande. Non perdiamo di vista l’Iran. Sullo sfondo resta il rischio di una nuova escalation militare. Trump e Netanyahu potrebbero tornare a puntare sulle armi. Ma nessuno può dire oggi quando e se accadrà. Il problema è proprio questo: la guerra può tornare al centro della scena mentre Israele cerca di capire chi sarà in grado di governare. E allora chiediamocelo: dopo le elezioni qualcuno avrà interesse ad abbassare la tensione oppure prevarrà la convenienza politica? Se ripartissero gli attacchi, chi pagherebbe il conto? Non soltanto israeliani e iraniani.

Anche noi europei potremmo ritrovarci con il petrolio più caro e nuovi rincari alla pompa. Non è un automatismo. È un rischio concreto. Le guerre si combattono altrove ma il conto arriva anche nelle nostre tasche. Trump resterà alla Casa Bianca fino al gennaio 2029. Le elezioni americane di metà mandato potranno cambiare gli equilibri al Congresso ma non interromperanno il suo mandato presidenziale. Per questo non basta guardare a Washington. Bisogna seguire anche quello che accade a Gerusalemme. Bibi potrebbe restare al governo grazie a un accordo costruito sul filo del rasoio. Ma una maggioranza risicata non è un assegno in bianco. E se la sua sopravvivenza politica dovesse dipendere da concessioni alle componenti più estremiste, il prezzo potrebbe essere pesante per Israele e per tutto il Medio Oriente.

Attenzione però a una cosa. Non possiamo parlare di brogli senza prove. Possiamo invece giudicare le alleanze e le scelte di chi governa. E possiamo chiederci se la sopravvivenza di un leader debba venire prima della pace. Altro che fuochi d’artificio. Qui rischiamo di pagare tutti il prezzo di una festa alla quale nessuno ci ha invitati. Per questo non perdiamo di vista Bibi. La questione non è soltanto se Netanyahu riuscirà a trovare i numeri per governare. È capire quale Medio Oriente ci troveremo davanti se ci riuscirà.