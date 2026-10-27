martedì, 27 Ottobre 2026
Quotidiano Socialista Online
Lazio

Quale legge elettorale?

Quale legge elettorale?”. Venerdì 6 novembre 2026
alle ore 17:30, presso il Circolo CIRCOLO GIUSTIZIA E LIBERTÀ in  Via Andrea Doria, 79.

SALUTI INTRODUTTIVI di Salvatore Rondello Presidente del Circolo Giustizia e Libertà.

MODERA Marcello Crescenzi Vicepresidente Socialisti in Movimento

INTERVENGONO
Massimo Siclari Ordinario di Diritto Costituzionale Università degli Studi Roma TRE

Stefano Fassina, Presidente di Patria e Costituzione

Alfredo D’Attorre, Associato di Filosofia del Diritto Università degli Studi di Salerno

Vincenzo Vita, Presidente della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico

Anna Falcone,  Avvocata Cassazionista, giurista e attivista

Paolo Borioni, Professore Sapienza – Università di Roma

CONCLUSIONI
Giorgio Benvenuto, Presidente Fondazione Bruno Buozzi

Vedi la locandina 

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