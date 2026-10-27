“Quale legge elettorale?”. Venerdì 6 novembre 2026
alle ore 17:30, presso il Circolo CIRCOLO GIUSTIZIA E LIBERTÀ in Via Andrea Doria, 79.
SALUTI INTRODUTTIVI di Salvatore Rondello Presidente del Circolo Giustizia e Libertà.
MODERA Marcello Crescenzi Vicepresidente Socialisti in Movimento
INTERVENGONO
Massimo Siclari Ordinario di Diritto Costituzionale Università degli Studi Roma TRE
Stefano Fassina, Presidente di Patria e Costituzione
Alfredo D’Attorre, Associato di Filosofia del Diritto Università degli Studi di Salerno
Vincenzo Vita, Presidente della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico
Anna Falcone, Avvocata Cassazionista, giurista e attivista
Paolo Borioni, Professore Sapienza – Università di Roma
CONCLUSIONI
Giorgio Benvenuto, Presidente Fondazione Bruno Buozzi