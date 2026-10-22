Tutti in galera, parola di Nordio

Se ieri avete potuto mettere l’acqua a bollire grazie alla fermezza del ministro Urso, che ci spiegava l’illegalità penale dei blocchi dei camionisti sudisti, oggi potete stare tranquilli: è arrivato Nordio.

Il ministro della Giustizia non ha voluto essere da meno del collega e, di fronte alle manifestazioni degli adolescenti che hanno messo a soqquadro diverse piazze italiane, a partire da Milano, ha trovato la soluzione definitiva: nuove carceri per minori.

Tutti in galera, insomma. Perché se un ragazzino protesta, la risposta dello Stato non può certo essere quella di chiedersi perché protesti. Bisogna trovargli una cella. Al terzo spritz pare che Nordio volesse allargare la proposta anche alla frusta, da far schioccare sulle natiche dei giovanissimi facinorosi, ma qualcuno gli avrebbe spiegato che, per il momento, era meglio fermarsi al carcere.

Anche perché siamo pur sempre in uno Stato di diritto e non vorremmo esagerare. Il principio, comunque, è chiarissimo: davanti a un problema sociale, costruisci una prigione. Davanti a una protesta, inasprisci una pena. Davanti a un ragazzo arrabbiato, tira fuori il codice penale. È la nuova pedagogia governativa: prima si cerca il reato, poi, eventualmente, si prova a capire il ragazzo.

E così questo governo, che vede ogni protesta come un possibile grimaldello politico per scardinare il portone di Palazzo Chigi, procede spedito da un decreto all’altro, sempre più severo, sempre più muscolare, nella speranza di fermare una valanga senza sapere bene da dove sia partita né dove andrà a finire. Del resto, avevamo già cominciato con il decreto sui rave.

Ricordate? Una volta il nemico pubblico erano quelli che ballavano. Adesso sono quelli che protestano. Domani, chissà, potrebbero diventare quelli che cantano troppo forte, quelli che occupano una scuola o quelli che, semplicemente, a quindici anni hanno la sfrontatezza di essere incazzati.

Perché è questo il punto: un ragazzo che spacca una vetrina deve rispondere di quello che ha fatto. Ma trasformare ogni protesta giovanile in un problema di ordine pubblico e ogni adolescente in un potenziale detenuto è un’altra cosa. È la scorciatoia di chi confonde la fermezza con la repressione e pensa che una cella possa sostituire una politica. Ora speriamo soltanto che questa gara di severità non coinvolga anche il ministro Lollobrigida, al quale negli ultimi tempi era stata messa a riposo la lingua. Sarebbe un peccato interrompere questo piccolo miracolo istituzionale: ministri che, per qualche settimana, riescono a non proporre niente. Ma il clima è quello. Al grido di “tutti in galera”, di Consiglio dei ministri in Consiglio dei ministri e di decreto in decreto, sembra che i ministri del governo Meloni, eccitati dall’aria di protesta, si siano ringalluzziti. E spritz dopo spritz sono tornati a produrre idee. Una gara a chi trova la soluzione più severa, la punizione più spettacolare, il titolo di giornale più grosso. Nordio, per ora, batte Urso. E propone di carcerare i ragazzi che protestano. Poi ci sono le opposizioni.

O almeno una parte di esse, che ha cominciato a sputare con le cerbottane le proprie soluzioni mica da ridere. Perché mentre il governo risponde alle proteste con il carcere, dall’altra parte non mancano certo le ricette miracolose, gli slogan e le proposte confezionate per la prossima campagna elettorale. E allora prepariamoci. Potremmo arrivare al giorno in cui per partecipare a una manifestazione serviranno il certificato penale, il consenso dei genitori e magari un braccialetto elettronico preventivo. A quel punto avremo risolto tutto. I ragazzi non protesteranno più. Saranno in galera. Parola di Nordio.