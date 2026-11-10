Alla Camera, partendo dai quadri di Emiliano Renna, si parla di IA, Enciclica di Papa Leone e ruolo dell’arte

“L’Arte Italiana come modello di rottura del dominio dell’IA. Dall’opera di Emiliano Renna “Inhumanity”, all’Enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone”: questo il tema – decisamente originale – del convegno svoltosi ultimamente alla Sala Stampa della Camera dei Deputati.

Moderatrice, Gabriella Giammanco, giornalista e portavoce dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, nonché parlamentare emerito (2008-2022).

Il tutto, per iniziativa dell’On. Simone Billi, Presidente del Comitato per gli Italiani nel Mondo e membro della delegazione italiana al Consiglio d’Europa: il quale ha sottolineato l’importanza dell’arte e l’attenzione che la società deve avere, in un futuro in cui la politica si porrà sempre piu’ davanti a scelte fondamentali per le varie comunità, e nell’interesse di tutta la collettività umana. Aprendo un dibattito sulla centralità dell’essere umano in dialogo costante con l’arte e la tecnologia.

Tra gli ospiti relatori, Monsignor Jean Marie Gervais, Presidente dell’associazione culturale “Tota Pulchra”, Coadiutore del Capitolo Vaticano e Presidente della Fondazione Rezza “Pro Cultura et Caritate”. Gervais ha ripercorso le tappe salienti di “Magnifica Humanitas”, la lettera-Enciclica di Papa Leone del 15 maggio scorso (a un anno di distanza dalla sua elezione e nel 135º anniversario della storica “Rerum Novarum” di Leone XIII). L’enciclica di Papa Prevost – ha ricordato Gervais – è interamente incentrata “sulla custodia della persona umana nel tempo dell’ intelligenza artificiale”: l’essere umano non deve risultare vittima di un ingranaggio che non ha scelto, in quanto le logiche degli algoritmi non sono neutre, mentre la funzione spirituale deve essere al centro di tutte le dinamiche etiche, morali, rimarcando l’autenticità dell’umanità in tutti i processi di scelta e selezione.

Nel suo intervento, l’artista Emiliano Renna, nell’esaminare quella che è stata la fase creativa del suo quadro “Inhumanity”, citato già nel titolo del convegno, si è augurato che il processo empatico e la visione distopica del suo lavoro rappresentino spunti di riflessione su cui tutti dovrebbero riflettere: per tenere alta l’attenzione sui cambiamenti repentini già in atto, in quasi tutto il mondo, causa l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Nativo di Reggio Calabria e residente a Londra ,Renna, dopo aver esposto, nel ’22, all’interno del circuito ufficiale della Biennale di Venezia e in seguito a Trieste, nella mostra dedicata al Centenario dell’astronoma Margherita Hack, nel ’24 è stato anche citato dal “Daily Mail” tra gli artisti più promettenti sulla scena globale, per capacità di coniugare tradizione figurativa (con echi, diremmo, della Scuola romana anni ’20-’60) e innovazione espressiva.

Biagio Teseo, divulgatore sui rapporti tra intelligenza artificiale, tecnologia ed umanesimo ed autore del saggio “L’intelligenza Artificiale ci distruggera’ tutti …ma anche no”, ha sostenuto che l’intelligenza artificiale non deve essere demonizzata, ma l’uomo deve continuare a mantenere il ruolo di pilota e guardiano di tutto il processo creativo: con l’ausilio dell’ IA, ma senza che questa prevalga su di esso.

Dal canto suo il Prof. Mauro Afro Borella, Accademico dell’Università Albertina di Torino, ha riflettuto sulla necessità di stimolare i giovani seguendo le linee guida della tradizione artistica e culturale Italiana, ma aprendo alla possibilità responsabile dell’intelligenza artificiale come ausilio nella progettazione dei lavori e delle scelte personali degli studenti. Cinzia Brancato, giornalista, ha aperto infine una riflessione sulla dignità del lavoro e il surplus di tempo che deriverebbe dal delegare all’IA i compiti sinora appartenuti all’uomo: mantenendo l’equilibrio sulle dinamiche naturali insite nell’essere umano prima appunto dell’avvento dell’IA. Insomma, aggiungiamo noi, se sono decisamente “datati” i tempi -metà anni ’60- in cui la pur lungimirante Scuola economica di Praga prevedeva che questa inevitabile rivoluzione (allora non si parlava tanto di IA, ma di “automazione”) avrebbe aperto nuove “progressive sorti” agli uomini, contribuendo anche, marxianamente, a un graduale superamento del dualismo lavoro intellettuale e manuale, direzionale ed esecutivo, non per questo bisogna sposare una visione ultrapessimista del rapporto uomo-IA.

Presenti, fra gli ospiti, anche Claudio di Segni, Direttore del Coro del Tempio Maggiore di Roma, Alberto di Capua, tenore del Coro del Tempio Maggiore, e Silvia Haia Antonucci, responsabile dell Ascer, Archivio Storico della Comunità ebraica romana.

Fabrizio Federici