La parola in piazza: il sottobosco poetico di Bologna dagli anni ’90 a oggi (e il confronto con Milano e Roma)

La poesia contemporanea italiana non vive soltanto nei volumi delle grandi case editrici o nelle aule universitarie, ma trova nei contesti urbani il proprio tessuto vitale. Tra le città italiane, Bologna rappresenta un modello unico di osmosi tra accademia, fermento di quartiere e riappropriazione dello spazio pubblico. Dagli anni ’90 a oggi, la parabola della poesia bolognese si è evoluta da forme di associazionismo istituzionale verso una diffusa “poesia di strada” e performativa, segnata dall’esplosione dei collettivi di Poetry Slam e delle Social Street.

1. Bologna: dall’istituzionalizzazione anni ’90 all’esplosione di strada

La mappa del sottobosco poetico bolognese si snoda lungo due direttrici principali che negli ultimi trent’anni si sono costantemente contaminate: la matrice universitaria e la vocazione comunitaria e urbana.

L’eredità degli anni ’90 e la cerniera universitaria

Nel 1997 nasce il Centro di Poesia Contemporanea dell’Università di Bologna, fondato sotto la presidenza del critico Ezio Raimondi e la direzione di Davide Rondoni, con la presidenza onoraria di Mario Luzi. Questo centro ha svolto per decenni la funzione di ponte tra il rigore quasi austero dell’Alma Mater e le giovani generazioni di poeti, portando sotto le torri voci internazionali come Wisława Szymborska, Seamus Heaney e Derek Walcott. Il Centro ha formalizzato un luogo di formazione e incontro che ha incubato molti dei talenti della scena locale. Ma tantissimi altri ne sono rimasti fuori. Altri ancora hanno aderito a iniziative di associazioni culturali (che non potrei nominare né ricordare tutte e già per questo chiedo perdono) che hanno sgomitato per trovare un loro spazio nella cultura bolognese, spesso senza vedere riconosciuta la propria opera e lo slancio passionale. Ma da quelle piccole ma vivaci realtà, che ho frequentato anch’io, alcune voci importanti sono emerse. E forse un giorno ricorderemo i loro nomi.

L’associazionismo indipendente e la critica sociale

Parallelamente alle aule accademiche, il sottobosco culturale ha visto fiorire associazioni e riviste indipendenti:

• Versante Ripido: associazione e lit-blog attivo nella diffusione della poesia contemporanea e nella promozione editoriale indipendente, anche sul web.

• Lo Spazio Letterario APS: dal 2022 è una realtà focalizzata sulla promozione di laboratori di lettura e scrittura critica che intrecciano la poesia a temi di stringente attualità (working class, ecologia, questioni di genere e relazione corpo-voce).

La poeti-città: Muri di Versi, ZooPalco e Raw Poetry

A partire dagli anni 2010, la poesia a Bologna è scesa letteralmente sul marciapiede:

• Muri di Versi (dal 2015): nato in via Fondazza (la prima Social Street d’Italia) dall’iniziativa di Anita Bianco e Francesca D’Agnano, è un festival di “socialità poetica” che appende i versi sui muri delle strade con spago e mollette, trasformando il quartiere in una galleria d’arte collettiva a cielo aperto.

• ZooPalco (dal 2016) e il Poetry Slam: collettivo che ha sdoganato la poesia performativa in città, unendo musica, teatro e competizione metrica.

• Raw Poetry/Bar Croazia (2024): format spontaneo nato in Piazza Santo Stefano dall’idea di Sofia Zoli. Ispirandosi all’unione tra il freestyle di strada e il poetry slam, centinaia di giovani si radunano il lunedì sera per sedersi in terra, ascoltare e recitare versi a voce nuda senza amplificazione, trasformando la piazza in un rito collettivo.

2. Il confronto geografico: Milano e Roma

Se Bologna fa della prossimità sociale e dell’occupazione gentile dello spazio pubblico la propria cifra, le altre due grandi capitali culturali italiane offrono modelli nettamente differenti.

Milano: la poesia tra struttura editoriale e rigenerazione periferica

Milano è storicamente la capitale dell’editoria e della militanza intellettuale formale:

• tradizione e istituzioni: la Casa della Poesia di Milano, fondata da grandi nomi della poesia del Secondo Novecento (come Maurizio Cucchi, Milo De Angelis e Giancarlo Majorino), rappresenta il perno istituzionale di dibattito e conservazione del patrimonio poetico;

• decompressione periferica: negli ultimi anni la scena milanese si è spostata verso la periferia tramite progetti come la Casa della Poesia al Trotter APS (nel Parco Trotter/Via Padova), che usa la poesia come strumento di inclusione interculturale e le residenze artistiche alla Casa degli Artisti (progetto Arimo). Milano appare dunque più strutturata e legata al sistema editoriale, pur aprendosi al sociale.

Roma: oralità, spoken word e territori multiculturali

Roma vive la poesia attraverso un’attitudine viscerale, orale e policentrica:

• scena underground e periferie est: a Roma il poetry slam e la spoken word si radicano nei quartieri ad alta densità militante e multiculturale come Pigneto, Torpignattara e San Lorenzo.

• Festivals e Collettivi: iniziative come Vocifero (promosso da Saltimbanco ETS tra Torpignattara e Pigneto) o le attività del collettivo WOW – Incendi Spontanei mettono in risalto la vocalità, l’identità di genere e la contestazione sociale. A Roma la poesia è raramente da salotto o da cattedra: è performance pura, corpo e rivalutazione di periferia.

3. Sintesi: tre modi di dire “poesia” oggi

1. Bologna è relazione: la poesia vive nella dimensione comunitaria del portico e della piazza, ponendo al centro la partecipazione studentesca e la condivisione spontanea.

2. Milano è progetto: la poesia mantiene una solida matrice editoriale e critica, che si raccorda con interventi mirati di rigenerazione urbana nelle periferie.

3. Roma è performance: è più popolare, diciamo, la poesia prende la forma del corpo, del microfono aperto e dell’espressione orale nei quartieri multiculturali.

Non me ne vogliano altre grandi città che navigano sulle onde spesso perigliose della poesia. Ho preso in considerazione due città che ho frequentato. Ma un giorno potremo analizzare altre aree in fermento, altre piazze, altri ambienti poetici.

Marco Mezzetti