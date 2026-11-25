Dalle battaglie per la giustizia sociale alla costruzione della democrazia, il valore di una voce libera nel mondo di oggi

Ci sono giornali che raccontano la storia e giornali che contribuiscono a scriverla. L’Avanti! appartiene a questa seconda categoria. Centotrent’anni non sono soltanto una ricorrenza da celebrare, una cifra da stampare su una locandina o un anniversario da affidare alla memoria collettiva. Sono il racconto di un’Italia che ha lottato, sofferto, sperato, conquistato diritti e attraversato le contraddizioni del proprio tempo. Sono la testimonianza di un pensiero politico che ha saputo interpretare le aspirazioni di intere generazioni, dando voce a chi, troppo spesso, una voce non l’aveva.

Quando il 25 dicembre del 1896 uscì il primo numero dell’Avanti!, l’Italia era un Paese profondamente segnato dalle disuguaglianze sociali, dalla povertà e dall’emarginazione delle classi popolari. Il diritto al lavoro, la dignità della persona, l’istruzione, l’emancipazione femminile e la giustizia sociale erano conquiste ancora lontane. In quel contesto, il giornale socialista rappresentò molto più di uno strumento di informazione: fu un luogo di formazione delle coscienze, di partecipazione politica e di costruzione di una nuova cittadinanza. Nelle sue pagine trovavano spazio le ragioni degli operai, dei contadini, degli intellettuali, delle donne e di tutti coloro che immaginavano una società più libera e più giusta. Leggere l’Avanti! significava sentirsi parte di qualcosa di più grande della propria esistenza individuale, riconoscersi in una speranza collettiva, comprendere che le ingiustizie non erano un destino inevitabile.

La storia dell’Avanti! è inseparabile dalla storia della democrazia italiana. Le persecuzioni fasciste, le devastazioni delle sue sedi, la clandestinità, l’esilio e la Resistenza raccontano quanto possa essere scomoda una parola libera per chi pretende di governare attraverso la paura e il silenzio. Eppure quella voce non si spense. Sopravvisse alla violenza della dittatura, accompagnò la rinascita democratica del Paese e contribuì alla costruzione della Repubblica. Figure come Filippo Turati, Claudio Treves, Pietro Nenni e Sandro Pertini appartengono a una stagione nella quale il giornalismo politico non era semplicemente cronaca del potere, ma esercizio di responsabilità civile, confronto ideale e partecipazione alla vita pubblica.

Naturalmente, quella dell’Avanti! non è stata una storia priva di errori, divisioni, contraddizioni e momenti dolorosi. Sarebbe persino ingeneroso trasformarla in una narrazione celebrativa, cancellandone le difficoltà. La grandezza di una tradizione politica e culturale non si misura nella sua presunta infallibilità, ma nella capacità di interrogarsi, di attraversare le crisi e di rinnovare le proprie ragioni. Anche le pagine più difficili della storia socialista appartengono al patrimonio politico italiano e meritano di essere comprese senza rimozioni, senza pregiudizi e senza letture di comodo.

Oggi, a centotrent’anni dalla sua nascita, la domanda più importante non riguarda soltanto ciò che l’Avanti! è stato, ma ciò che può ancora rappresentare. Viviamo in un tempo nel quale l’informazione è diventata incessante, veloce, spesso superficiale. Le notizie si consumano nell’arco di poche ore, il dibattito pubblico si impoverisce, la politica si piega frequentemente alle logiche della comunicazione e gli algoritmi rischiano di sostituirsi alla capacità critica delle persone. Abbiamo più strumenti per comunicare, ma non necessariamente più occasioni per comprenderci. Abbiamo accesso a una quantità straordinaria di informazioni, ma fatichiamo a distinguere i fatti dalle opinioni, la conoscenza dalla propaganda, il confronto dall’insulto. È proprio in questo scenario che il giornalismo politico può ritrovare una funzione essenziale: restituire profondità alle questioni, dare un contesto agli avvenimenti, alimentare il pluralismo e contribuire alla formazione di cittadini consapevoli.

Le grandi questioni che accompagnarono la nascita dell’Avanti!, pur assumendo forme diverse, non sono scomparse. Il lavoro precario, le nuove povertà, le disuguaglianze territoriali, il diritto alla salute, l’accesso all’istruzione, la condizione delle giovani generazioni, la pace e la sostenibilità ambientale interrogano ancora la nostra società. Cambiano i linguaggi, le tecnologie e le condizioni economiche, ma resta intatta la necessità di coniugare libertà e giustizia sociale. Perché una democrazia nella quale crescono le disuguaglianze e si riducono le opportunità rischia di conservare le proprie forme istituzionali perdendo, progressivamente, la propria sostanza.

Celebrare i centotrent’anni dell’Avanti! significa allora riconoscere il valore della memoria senza cadere nella nostalgia. Non si tratta di riproporre meccanicamente le categorie del passato, né di custodire una gloriosa testata come fosse un reperto da museo. Si tratta di raccogliere un’eredità e renderla viva, di parlare alle nuove generazioni senza pretendere che siano loro ad adattarsi ai linguaggi di ieri, di recuperare il senso della politica come impegno collettivo e non come semplice competizione per il consenso. Un giornale di ispirazione socialista deve saper ascoltare anche chi non si riconosce più nelle appartenenze tradizionali, chi ha smesso di votare, chi vive ai margini del dibattito pubblico, chi non riesce più a immaginare un futuro migliore del proprio presente.

In fondo, la forza di quella storica testata è racchiusa nel suo stesso nome. Avanti! Non un richiamo al passato, ma un invito a camminare. Una parola semplice, accompagnata da un punto esclamativo che esprime la volontà di non arrendersi all’immobilismo, all’indifferenza e alla rassegnazione. Una parola che conserva il suo significato ogni volta che qualcuno sceglie la solidarietà al posto dell’egoismo, la cultura al posto dell’ignoranza, il dialogo al posto della sopraffazione, la partecipazione al posto dell’indifferenza.

Centotrent’anni dopo, il modo migliore per rendere omaggio all’Avanti! non è soltanto ricordare le battaglie combattute, ma avere il coraggio di affrontare quelle che restano da combattere. Perché la democrazia non è mai una conquista definitiva, la libertà non vive senza responsabilità e la giustizia sociale non può essere relegata alle pagine della storia.

Buon compleanno, Avanti! Centotrent’anni di parole, idee, passioni e battaglie. Centotrent’anni di storia italiana. E ancora un futuro da scrivere.

Da “La Voce della Scuola”