Dopo la bocciatura in Senato dell'emendamento per introdurre corsi gratuiti e obbligatori di primo soccorso per gli studenti, la Vice Segretaria regionale Emilia Romagna e componente della Direzione nazionale Avanti PSI rilancia: «La formazione salvavita deve diventare una priorità. Chiederemo ai candidati sindaci del 2027 di inserirla nei programmi elettorali»

Barattini (PSI): «Lo Stato deve garantire una risposta nazionale, i Comuni possono partire subito»

Settantaquattro voti contrari, 47 favorevoli e 4 astenuti. È questo il risultato della votazione con cui il Senato, il 19 novembre scorso, ha respinto l’emendamento che prevedeva l’introduzione nelle scuole di corsi gratuiti e obbligatori di primo soccorso, con particolare riferimento alla rianimazione cardiopolmonare e all’utilizzo dei defibrillatori.

Una decisione che riaccende il dibattito sulla necessità di diffondere la cultura delle manovre salvavita tra le giovani generazioni.

Ne parliamo con Michela Barattini, componente della Direzione del Partito Socialista Italiano e soccorritrice laica, che propone una doppia strategia: una normativa nazionale per garantire a tutti gli studenti pari opportunità formative e, nell’immediato, iniziative concrete da parte delle amministrazioni comunali che possono attivarsi per quanto di loro competenza.

Il Senato ha respinto l’emendamento che avrebbe introdotto la formazione gratuita e obbligatoria al primo soccorso per gli studenti. Come giudichi questa decisione?

«È una decisione che dimostra quanto questo tema, pur essendo trasversale e sostenuto da tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, non sia di fatto considerato prioritario. Parliamo di una formazione che può letteralmente salvare delle vite. L’emendamento, presentato dal senatore Marco Lombardo e accompagnato dall’individuazione delle necessarie coperture finanziarie, è stato respinto dopo il parere contrario della Commissione Bilancio. Comprendo che esistano valutazioni tecniche e contabili, ma credo che dovremmo porci una domanda: possiamo davvero considerare la formazione al primo soccorso una spesa rinviabile? Imparare a intervenire quando una persona è in arresto cardiaco non dovrebbe essere una questione di appartenenza politica, ma un obiettivo condiviso da tutti».

Alcune Regioni, però, stanno già cercando di intervenire. È sufficiente?

«Sono iniziative importanti, che dimostrano come qualcosa si possa fare. La Lombardia, per esempio, ha approvato una legge regionale che prevede 320mila euro per finanziare corsi BLSD gratuiti destinati a oltre 7mila studenti dei percorsi di formazione professionale, a partire dal 2027.

Anche in Emilia-Romagna esistono esperienze significative, promosse dalle aziende sanitarie e dal sistema dell’emergenza territoriale.

A Bologna, l’AUSL ha già realizzato attività di formazione e sensibilizzazione coinvolgendo il mondo scolastico e nei nidi e nelle scuole materne l’Amministrazione Comunale prevede corsi per tutto il personale docente e Ata.

Dobbiamo inoltre riconoscere il ruolo fondamentale di Croce Rossa, ANPAS, Misericordie e Italian Resuscitation Council. Sono realtà che possiedono competenze preziose e che dovrebbero essere maggiormente coinvolte.

Ma non basta.

Il problema è che queste opportunità non sono ancora garantite a tutti. Non possiamo accettare che imparare a salvare una vita dipenda dal Comune in cui si nasce o dalla sensibilità del singolo istituto scolastico».

Tu sostieni che lo Stato debba intervenire, ma anche che i Comuni possano fare qualcosa subito. In che modo?

«Le due cose non sono in contraddizione. Lo Stato deve garantire un diritto attraverso una normativa nazionale, risorse certe e un percorso formativo strutturato e obbligatorio. Ma non possiamo aspettare che il Parlamento trovi una soluzione per iniziare ad agire.

Nel rispetto dell’autonomia scolastica, i Comuni possono promuovere e finanziare progetti gratuiti in collaborazione con gli istituti, le aziende sanitarie, il 118 e le associazioni di soccorso, come già avviene in alcune città, tra cui Bologna.

Le amministrazioni possono fare ancora di più: destinare risorse specifiche e sostenere un programma annuale che coinvolga progressivamente gli studenti di tutte le scuole cittadine.

Sono consapevole che i Comuni non possano prevedere l’obbligatorietà della partecipazione degli studenti, ma possono costruire un percorso continuativo e accessibile, mettendo a sistema competenze e risorse già presenti sul territorio».

Il PSI vuole trasformare questa proposta in un impegno politico concreto in vista delle elezioni amministrative del 2027?

«Assolutamente sì. Chiederemo ai candidati sindaci che sosterremo e che si presenteranno alle amministrative del 2027 di inserire nei propri programmi elettorali un progetto concreto per diffondere la cultura del primo soccorso nelle scuole.

Se pensiamo che in Italia si verificano 60.000 casi annui di arresti cardiaci extra ospedalieri e che con la rianimazione cardiopolminare più il defibrillatore si riduce la mortalità del 50/70 % , direi che non possono esserci dubbi sulla necessità di divulgare le manovre di rianimazione e di chiedere con fermezza la mappatura capillare dei DAE sul territorio.

Non vogliamo dichiarazioni generiche sulla sicurezza o sulla prevenzione. Vogliamo impegni verificabili: risorse in bilancio, accordi con le istituzioni scolastiche e sanitarie, coinvolgimento delle associazioni qualificate e corsi gratuiti rivolti agli studenti.

L’obiettivo è fare in modo che nessuna scuola resti esclusa e che ogni ragazzo abbia la possibilità di apprendere le manovre salvavita.Il PSI intende quindi portare avanti questa proposta sia a livello nazionale, sollecitando Governo e Parlamento, sia nelle amministrazioni locali, attraverso impegni politici concreti».

Tu parli anche da soccorritrice laica. Quanto conta l’esperienza personale in questa battaglia?

«Conta moltissimo. Da soccorritrice laica so quanto sia importante divulgare queste conoscenze. Quando si parla di arresto cardiaco, ogni minuto può essere determinante.

Conoscere le manovre di rianimazione cardiopolmonare, saper utilizzare un defibrillatore e riconoscere tempestivamente una situazione di emergenza può fare la differenza.Non chiediamo a tutti di diventare soccorritori professionisti, né di sostituirsi al personale sanitario. Chiediamo semplicemente che ogni studente abbia la possibilità di frequentare un corso e acquisire competenze che potrebbero servire a salvare una persona.Un arresto cardiaco può verificarsi ovunque: a scuola, in palestra, per strada, al lavoro, durante una partita o nella propria abitazione. Spesso la prima persona che può intervenire è un familiare o un cittadino comune.Ecco perché non basta avere un defibrillatore disponibile se nessuno sa come utilizzarlo o non svolge il massaggio cardiaco. Le manovre salvavita devono essere conosciute, ma soprattutto apprese e sperimentate concretamente».

La cosiddetta Legge Bove ha ancora un percorso parlamentare aperto. Quali sono le vostre aspettative?

“La discussione in Aula al Senato è calendarizzata per il 14 gennaio 2027, chiaro che ci si augura che si possa arrivare finalmente a una soluzione concreta e che il tema non venga nuovamente accantonato ma sono poco fiduciosa, in particolare per quanto riguarda l’obbligatorietà oggetto dell’emendamento bocciato”

Qual è il messaggio che vorresti lasciare alla politica e ai cittadini?

«Vorrei che comprendessimo tutti che imparare a salvare una vita non è un privilegio e non può dipendere dalle possibilità economiche di una famiglia o dal territorio in cui si vive.

Non tutti diventeranno soccorritori, ma tutti dovrebbero avere la possibilità di imparare a salvare una vita. Questo dovrebbe essere un obiettivo capace di unire maggioranza e opposizione, destra e sinistra. Perché davanti a una persona che rischia di morire non esistono differenze politiche, appartenenze o schieramenti. Esiste una vita da salvare. E nessuno dovrebbe essere privato della possibilità di provare a farlo, semplicemente perché non ha mai avuto l’opportunità di imparare».