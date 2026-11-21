“La scuola deve essere inclusiva, questo per i socialisti è il primo elemento fondamentale. Si è parlato in questi giorni di libri scolastici. Un tema su cui il governo ha dimostrato quanto sia diviso sul tema. Tra le nostre priorità quella di alleggerire il peso economico della scuola sulle famiglie”. Così Luca Fantò introducendo i lavori di presentazione delle proposte portate dal partito al tavolo programmatico del centrosinistra.

“In questi mesi abbiamo girato il paese e di questo voglio ringraziare i referenti regionali scuola del Partito qui presenti. Le nostre proposte – continua Fantò – sono pronte e le diffondiamo da tempo. Le abbiamo presentate ai tavoli del centrosinistra. Molte sono state accolte a dimostrazione che nell’ambito del centrosinistra su molte cose siamo d’accordo”.

Dal governo per ora l’unica proposta arrivata dal Governo è quella dei tagli che è diventata la misure di approccio su quasi tutti i temi di bilancio.

“La scuola – ha detto Luigi Nave – è un diritto costituzionale garantito e non un servizio. Un diritto che deve essere garantito da tutto l’arco costituzionale. Dal governo abbiamo avuto tagli e mancanza di opportunità. Bisogna mettere al centro del dibattito il diritto del cittadino. L’aspetto dell’organico è fondamentale. Il governo ha una idea precisa del Paese: quella della compressione dei diritti. È importate introdurre il comodato d’uso dei libri; cambiare i libri ogni anno è una spesa troppo elevata per le famiglie. La maggioranza invece oggi sceglie di proteggere gli interessi economici di se stessa invece che quelli dei cittadini: vedi il caso dell’uso dei libri elettronici.

Manca l’idea di una società che mette al centro i diritti del cittadino.

La dignità dei docenti è fondamentale. Se non valorizzato non potrà trasmettere il meglio di sé agli studenti. Precarietà e stipendi bassi sono un tema concreto. Il governo che agisce con i tagli è un governo abituato a fare cassa sui più deboli”.