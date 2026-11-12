Bombe nelle scuole: La paura fa novanta

Mancavano solo le bombe nelle scuole italiane. Ora ce l’hanno messe. Più di 600 scuole hanno ricevuto una E Mail anonima da un fantomatico Mikail Andropov nella quale si avvertivano i dirigenti scolastici che una bomba era stata collocata nel suo edificio.

E’ subito scattato l’allarme. Sono state subito avvertite le forze dell’ordine e gli artificieri hanno incominciato le verifiche. Nel frattempo quasi tutti gli edifici sono stati sgomberati gettando nel caos non solo i dirigenti scolastici, gli insegnanti e gli alunni, ma soprattutto i genitori che avevano i figli a scuola. Mamma mia, una bomba a scuola di mio figlio! Subito avvertiti, sono corsi in massa tremanti e imprecando e li hanno prelevati dalla strada e dai marciapiedi e portati a casa al sicuro.

Ma a scuola non c’era nessuna bomba. Tanto è vero che alcuni dirigenti scolastici quando hanno saputo che la E Mail era stata spedita a centinaia di altri istituti non ha fatto evacuare l’edificio. Gli studenti sono rimasti ai loro posti e gli insegnanti hanno potuto continuare le lezioni. Lo scopo di questo fantomatico personaggio, però, è stato raggiunto. Non c’è stato nessuno scoppio e nessun crollo di edificio, nessun morto o ferito, però, il panico c’è stato.

Ed era quello che volevano: seminare il panico. L’improvvisa raffica di attacchi hacker e ora pure una E Mail stanno provocando gravi danni alla popolazione, agli aeroporti, ai supermercati, alle banche, ai ministeri, alle scuole, agli studenti e alle famiglie. Ma chi sarà questo uomo o una donna, studente o impiegato, che comodamente seduto in poltrona del suo soggiorno dal suo computer di casa invia messaggi di morte ai paesi europei cambiando improvvisamente gli umori della giornata alla gente che lavora e che produce, il lavoro dei genitori, lo studio degli studenti? Forse non lo sapremo mai

. E non sapremo mai se dietro questo lupo solitario ci sia una potenza straniera che voglia seminare panico e paura per destabilizzare le nazioni europee che il prossimo anno sono chiamate alle urne per eleggere liberamente i loro rappresentanti. Negli anni di piombo, negli anni delle Brigate rosse, che io ricordo benissimo, venivano uccisi magistrati e poliziotti, giornalisti e politici. Venivano fatti saltare i treni e anche le banche e le stazioni ferroviarie.

E tanti sindacalisti e giornalisti finanche gambizzati. Sapevano davvero usare il tritolo e anche la P38. Ora, invece, con un semplice click sul computer questi fantomatici terroristi fanno saltare non banche o stazioni, ma la nostra pazienza, la nostra tranquillità, il nostro modo di vivere. Chi paga i danni? Non certamente solo i magistrati e i poliziotti, i giornalisti e i politici, i genitori e gli alunni, ma tutti noi. Siamo tutti spaventati e la paura fa novanta. I genitori degli alunni che frequentano le nostre scuole sono davvero spaventati e terrorizzati.

Le aule scolastiche potrebbero saltare in aria da un momento all’altro. E gli alunni tremano, piangono e pregano i dirigenti scolastici di avvertire i loro genitori: Mamma viene a prendermi. Ho paura, portami a casa al sicuro, a scuola c’è una bomba. Siamo in guerra, cari amici che mi state leggendo. L’Ucraina, Gaza, Israele, Libano, Iran sulla carta geografica sembrano molto lontane. Non si sentono crepitare i colpi delle bombe, delle mitraglie, dei droni e dei missili. Ma in realtà sono molto vicine a noi.

La guerra è arrivata anche nelle nostre città, è bastato un click sul computer di casa ed è scoppiato il panico, il caos, la paura. Si è allertato finanche il Governo e oggi ha chiamato d’urgenza a Palazzo Chigi l’opposizione per parlare di sicurezza.

Frank Gagliardi