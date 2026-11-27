Le lettere di Gianni De Gennaro, rese oggi pubbliche, suscitano emozione.

Sono state scritte poco prima di togliersi la vita e seppur con il rispetto dovuto in queste circostanze si può cercare di interpretare il suo stato d animo.

La prima considerazione che mi sento di fare è che quest’uomo dimostra di essere una persona consapevole delle sue azioni e certamente non emotivamente fragile.

Poi ovviamente qualche considerazione nel merito è giusto farla.

La cosa più rilevante è il riconoscere da parte sua che può avere fatto delle cose ai limiti o oltre la legalità ma perché lo “Stato” glielo chiedeva, e quindi in buonafede e senza interessi personali.

Il depistaggio del falso pentito scarantino e la scomparsa dell agenda rossa di Borsellino sono ormai attribuite al defunto capo della mobile Arnaldo La Barbera.

Il quale, è assolutanente plausibile, eseguiva ordini da Roma. Da chi?

De Gennaro era il suo riferimento gerarchicamente naturale.

Ma se ora Di Gennaro, nel riconoscere implicitamente questa possibilità, rimanda ad ulteriori ordini superiori, siamo arrivati in cima.

Più in alto di di Gennaro, ai vertici delle forze dell ordine, a questo punto c erano solo i vertici politici dello stato.

Da qui non si scappa.

O hanno fatto tutto di Gennaro, La Barbera e ci mettiamo il procuratore di Caltanissetta dell’epoca Tinebra e dovremmo capire perché

Oppure una parte dei vertici politici dello Stato, attraverso il commis più affidabile, Gianni Di Gennaro, erano interessati alla morte di Borsellino, e gli affidarono il compito di depistare le indagini successive.

E questo dopo avere appaltato alla mafia l’omicidio.

E’ una lettura ardita? Forse.

Però o passa la tesi che Gianni Di Gennaro è stato a capo di questa pagina oscura della nostra storia o era solo un esecutore, intermedio, di ordini superiori.

La partecipazione del presidente Mattarella ai suoi funerali mi porta a credere che gli attuali vertici della Repubblica non abbiano dubbi che sia da annoverare fra i “servitore dello Stato”.