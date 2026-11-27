La politica italiana non soffre di un eccesso di conflitto. Soffre di un difetto di statura. Non sarebbe soltanto un dato statistico. Sarebbe il segnale di una frattura profonda tra il Paese e chi pretende di rappresentarlo.

A votare resterebbero soprattutto coloro che, in un modo o nell’altro, vivono di politica. E non mi riferisco soltanto agli eletti. Intorno alla politica ruota un universo fatto di amministratori, dirigenti, consulenti, società partecipate, enti pubblici e incarichi di ogni livello. Un sistema che, direttamente o indirettamente, trae dalla politica ruolo, funzione e spesso sostentamento.

E gli altri? La maggioranza degli italiani, quelli che ogni giorno si confrontano con il lavoro, l’impresa, la famiglia, la scuola, la sanità, il costo della vita e l’incertezza del futuro, che cosa dovrebbero fare se non assistere, sempre più disillusi, a un confronto pubblico che sembra svolgersi in un mondo parallelo? Si dice che la politica sia sempre stata aspra. È vero. Ma l’asprezza del confronto non coincide con il suo impoverimento. Oggi colpisce soprattutto la povertà del linguaggio, la rinuncia all’argomentazione, la sostituzione delle idee con gli slogan, dell’analisi con l’insulto, della complessità con la caricatura dell’avversario.

È un dibattito che produce rumore, ma sempre meno comprensione. Viene allora da chiedersi se si tratti di impreparazione o, piuttosto, di una rappresentazione accuratamente costruita. Forse ciascuno interpreta il personaggio che il proprio elettorato desidera vedere, sacrificando autenticità e profondità sull’altare del consenso immediato. Una recita permanente nella quale perfino i protagonisti sembrano essere diventati prigionieri del ruolo che si sono assegnati. Un tempo erano gli sherpa della politica e gli strateghi della comunicazione a preparare il terreno dello scontro, lasciando ai leader il compito di elevarne il livello.

Oggi accade l’opposto. Con largo anticipo rispetto alle urne, sono gli stessi protagonisti a vivere in una campagna elettorale permanente, nella quale ogni occasione diventa motivo di polemica e ogni polemica un’occasione per occupare la scena. Prendere oggi gli Stati Uniti come modello del confronto politico è tutt’altro che rassicurante. Ma vedere Giorgia Meloni e Giuseppe Conte riesumare, ancora una volta, le polemiche sul Covid e trasformarle nel terreno dell’ennesimo scontro lascia un senso di profonda amarezza.

Non perché il dissenso debba essere evitato: il conflitto è l’essenza della democrazia. Ciò che preoccupa è la qualità di quel conflitto, sempre più povero di contenuti e sempre più ricco di slogan, allusioni e contrapposizioni identitarie. L’Italia avrebbe bisogno di discutere di crescita economica, produttività, salari, debito pubblico, sanità, scuola, energia, politica industriale, innovazione, demografia e del ruolo che intende svolgere in un mondo sempre più instabile. Avrebbe bisogno di leader capaci di indicare una direzione, spiegare scelte difficili e assumersene la responsabilità. Invece troppo spesso il confronto si consuma nella ricerca della battuta migliore, dell’attacco più efficace, del titolo del giorno.

Il problema, allora, non è stabilire chi abbia ragione tra Meloni e Conte. Il problema è che il livello del confronto tra coloro che aspirano a governare il Paese finisce inevitabilmente per diventare il livello della politica stessa. E quando i leader rinunciano alla statura che il loro ruolo richiede per inseguire il consenso di una giornata, non si impoverisce soltanto il dibattito pubblico: si incrina il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Una democrazia non si indebolisce all’improvviso. Si consuma lentamente, ogni volta che il confronto rinuncia alla profondità per scegliere la convenienza, ogni volta che il consenso prevale sulla responsabilità, ogni volta che il rumore copre la forza delle idee. È così che la politica perde la propria statura. Ed è questa, forse, la vera povertà del nostro tempo.