Da molti anni vivo le vicende politiche siciliane e quindi mi è difficile essere sorpreso da fatti nuovi.

Ma la designazione di Mulé a candidato del centrodestra alla presidenza della regione mi lascia sconcertato.

Non per la qualità del candidato, per carità, neanche fra i peggiori esponenti della destra attuale.

Ma per come ci si è arrivati. Una riunione romana cui non ha preso parte alcun siciliano.

In sostanza un romano ha presieduto un vertice alla presenza di un piemontese, una milanese, un calabrese e qualche altro settentrionale.

Mai successo. Non per il luogo, ma per i partecipanti.

In passato andavano a Roma, i plenipotenziari locali per ricevere ordini e quantomeno riportare gli umori dell’isola.

Oggi prendiamo atto che non è più cosi. Niente formalità, da Roma comunicano chi devono votare i siciliani.

Ora la domanda è cosa farà il centrosinistra, campo largo non mi piace, sul tema candidato presidente da designare.

Secondo me dovrebbe fare il contrario, e lo dirò lunedì al vertice dei leader regionali della coalizione.

E cioè prendere atto, anche se a qualcuno può non fare piacere, che nel nostro campo c’è un candidato che non scende da Roma ma al contrario viene dal basso.

Cresciuto passo passo sul territorio, io mi annovero fra gli scettici iniziali, ed oggi la migliore carta possibile giocabile, proprio per marcare una differenza di metodo, ma che poi e’ anche a questo punto di sostanza.

Ecco perché Ismaele La Vardera va indicato al più presto come il candidato di uno schieramento che vuole difendere la dignità del popolo siciliano, sempre più calpestata dalle liturgie romane.

Nino Oddo

Vice segretario Nazionale Psi