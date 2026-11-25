Il mese scorso Paolo Conte, uno dei più grandi cantautori italiani, ha pubblicato “Quanta strada nei miei sandali” (il Saggiatore), un volume di oltre 450 pagine, in cui sono riportati tutti i testi del suo ricchissimo canzoniere. Il titolo riprende un verso di “Bartali”, una delle sue canzoni più famose.

Paolo Conte, che il prossimo 6 gennaio compirà novant’anni, ha iniziato la sua carriera musicale nel lontano 1962, dapprima scrivendo canzoni di successo per gli altri (“Azzurro”, “Una giornata al mare”, “Messico e nuvole”, “Insieme a te non ci sto più”, “Tripoli 1969”), poi mettendosi in proprio all’inizio degli anni ’70. Nato come pianista jazz, ha sempre detto di comporre prima la musica e poi i testi delle sue canzoni. Ne consegue che leggendo il libro sarebbe opportuno ascoltare contemporaneamente le canzoni. Anche perché le parole sono sempre in sintonia con il ritmo e la melodia, senza i quali possono risultare a volte incomprensibili. Il suo grande amore per la musica “pura” – innanzitutto il jazz, ma anche il tango, la rumba, il mambo, il fandango – spiega perché Paolo Conte, a differenza della maggior parte dei cantautori della sua generazione, come De Andrè e Guccini, sia sempre stato lontano dalla canzone politica, non abbia mai recitato il ruolo del cantautore impegnato.

Paolo Conte ha sempre guardato più agli individui che alla società. Ai fatti della vita, con i tanti episodi, attesi o strambi, che possono capitare. Alle persone comuni – baristi, ballerine, scapoli, pittori della domenica, boxeur, lavavetri, donne e uomini alle prese con l’amore. Senza mai cadere nella banalità o nel qualunquismo. A salvarlo da qualunquismo e banalità sono i suoi colpi di genio, le sue illuminazioni, le pennellate immaginifiche, le immagini originali, ironiche, caustiche, divertenti, comiche. Gli scorci improvvisi, non necessariamente sui paesaggi… (“la giarrettiera rosa” che fa pensare alla “dolce cosa”). Le voglie inconsce (“dammi un sandwich e un po’ d’indecenza / e una musica turca anche lei”). Le fughe dalla realtà (“Via, via, vieni via con me, / … / via, via, entra e fatti un bagno caldo, / c’è un accappatoio azzurro, / fuori piove un mondo freddo.”).

Conte è anche un cantautore di spazi. Spazi stretti, come il bar immaginario chiamato Mocambo, o spazi infiniti, lungo i quali farsi cullare “onda su onda”. Spazi provinciali – la pianura padana tra Stradella e Voghera dove la nebbia ti fa sentire immerso “dentro un bicchiere di acqua e anice”; spazi marinari (“Genova per noi”) o europei (la tanto amata Parigi, Vienna, Berlino), ma anche dimensioni esotiche (Shangai, Africa, Sudamerica, Argentina, Zanzibar, Mozambico…). Conte è un creatore di luoghi che diventano idee, come, appunto, Genova, “un’idea come un’altra”, che fa venire in mente per contrasto i temporali della campagna, o come l’oratorio di “Azzurro”, che nella solitudine estiva fa pensare a lei, facendo venire la voglia di andarla a trovare al mare. Le sue canzoni si nutrono di visioni surreali, di vocaboli inventati o semisconosciuti – Aguaplano, Razmataz, zarzamora – che fanno il paio con gli strumenti che, oltre al piano, suona in scena, come il kazoo, piccolo membranofono di origine africana che vibra con la voce del cantante.

Impossibile da incasellare, Paolo Conte ha messo la sua raffinatezza culturale al servizio della canzone popolare, ha fatto autentica musica popolare, raggiungendo il massimo con cavalli di battaglia come “Bartali” e “La topolino amaranto”. Bartali nella canzone di Conte è l’antieroe, atteso per ore dai suiveurs sulle strade di Francia, che finalmente spunta dalla curva col “naso triste da italiano allegro”, e che vince “tra i francesi che s’incazzano / e i giornali che svolazzano”.

Allo stesso modo la topolino amaranto nel 1946 è la macchina più popolare che esista. Accanto a lui che la guida briglia sciolta ci sale una bionda un po’ preoccupata, che abbozza un sorriso per mascherare la sua fifa blu. Il finale è un classico del surrealismo contiano: “Bionda, non guardar dal finestrino / che c’è un paesaggio che non va: / è appena finito il temporale / e sei case su dieci sono andate giù; / meglio che tu apri la capote / e con i tuoi occhioni guardi in su; / beviti sto cielo azzurro / e alto che sembra di smalto / e corre con noi…”.