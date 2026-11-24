La civiltà di una comunità non si misura dal benessere dei suoi cittadini più forti, ma dal modo in cui accoglie, riconosce e valorizza chi si trova ai margini. È questa la radicale e scomoda verità che attraversa “In clauděre” (Officine Pindariche Editore, 2026), il nuovo saggio in cui Michele Giorgio — sociologo lucano, docente di statistica e servizio sociale — condensa decenni di studio e di impegno civile sul campo. Dopo aver indagato il legame tra pratica motoria e autonomia nel suo precedente saggio “Disabilità e inclusione”, l’autore allarga qui lo sguardo alle radici culturali e storiche dell’esclusione, forte di una lunga esperienza maturata sul campo. A dare particolare autorevolezza a queste pagine è infatti la sua biografia, maturata tra la lunga esperienza al servizio delle persone con disabilità presso l’Istituto dei Padri Trinitari di Venosa e lo storico contributo allo sviluppo dello sport paralimpico italiano con la FISHa, che gli è valsa anche la Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI. Partendo etimologicamente dal verbo latino claudere — che porta in sé la doppia e ambigua valenza del chiudere, dello sbarrare, ma anche del racchiudere e del comprendere — Giorgio smonta fin dalle prime pagine la retorica superficiale e spesso consolatoria che circonda il concetto di diversità, trasformandola in una lente critica e lucidissima per interrogare lo stato di salute della nostra cultura e delle nostre istituzioni.

​Il cuore pulsante dell’opera si sviluppa attorno a una ricostruzione storica e culturale scandita da quattro parole chiave che non rappresentano mere categorie sociologiche o giuridiche, bensì vere e proprie posture esistenziali e politiche con cui l’umanità guarda all’altro. Il percorso prende le mosse dall’esclusione, il tempo arcaico della rimozione e del rifiuto netto, in cui la differenza viene percepita come una colpa, un errore della natura o un pericolo da nascondere alla vista della comunità. Si passa poi alla segregazione, che segna l’epoca dei luoghi separati — dagli istituti totali alle scuole speciali, fino ai ghetti dorati o invisibili — dove l’altro viene allontanato con il pretesto di proteggerlo, ma in realtà per garantire la tranquillità e l’ordine di chi resta dentro i confini della presunta normalità. Un passo avanti fondamentale arriva con l’integrazione, il tempo della presa d’atto e dell’inserimento nei contesti comuni, che tuttavia resta segnato da un limite intrinseco e sottile: integrare qualcuno in una realtà già organizzata non equivale a costruire una realtà in cui tutti possano partecipare, poiché si chiede ancora alla persona “diversa” di adattarsi a un sistema pensato per i cosiddetti normali. Il vero punto di arrivo si compie soltanto con l’inclusione, il momento in cui il paradigma si ribalta completamente: non è più il singolo soggetto a doversi adeguare a un ambiente rigido, ma è il contesto stesso che si trasforma, si ridisegna e si apre per accogliere tutti fin dall’inizio, senza barriere e senza condizioni preliminari.

​Uno dei meriti più grandi e originali del suo lavoro consiste proprio nel sottrarre la disabilità alla sua tradizionale gabbia pietistica o strettamente assistenziale per elevarla a lente universale, uno specchio implacabile in cui l’intera società è costretta a riflettere le proprie contraddizioni. Partendo dal terreno della sua esperienza professionale nello sport e nei luoghi della cura, per poi allargare lo sguardo attraverso i secoli, l’autore chiama a raccolta riferimenti culturali eterogenei — dai testi sacri alla grande letteratura di Dante, Manzoni e Umberto Eco, fino al teatro, alla musica e al cinema popolare, da Totò a Il diavolo veste Prada —, facendoli dialogare con la propria analisi poiché hanno a loro volta messo in scena, ciascuno a modo proprio, il rapporto con la diversità, il giudizio e l’esclusione. Il volume dimostra così con chiarezza come quasi ogni spazio della vita associata sia stato storicamente organizzato su misura di un “uomo standard” che, di fatto, non esiste. Senza rinunciare al rigore dell’analisi sociologica, Giorgio smonta i meccanismi del pregiudizio, dello stigma e delle cosiddette “macchine banali” — nodi concettuali anticipati già dall’introduzione — per poi dare voce a una serie di testimonianze tutte lucane — tra maestre, psicologhe, scrittrici e operatori — chiamate a raccontarsi a partire dalla propria esperienza concreta sul tema dell’inclusione e sui concetti cardine del volume. Più in generale, l’autore mette in luce come i grandi temi universali trovino il loro senso più autentico nell’esperienza concreta delle persone e delle comunità: l’inclusione non è mai una semplice questione tecnica o normativa, bensì una dimensione profonda della condizione umana, in cui la fragilità non rappresenta un incidente di percorso ma un tratto costitutivo del nostro essere al mondo. A coronamento di questo percorso, l’autore riporta infine alcune storie reali di persone con disabilità, quasi a fissare nella concretezza di vite vissute il senso dell’intero lavoro.

​Da queste pagine emerge così un messaggio potente, quasi un manifesto etico e civile che ridefinisce la natura stessa del nostro stare insieme: l’inclusione non è un atto di carità, non è filantropia, né tantomeno una concessione calata dall’alto, da un “noi” magnanimo verso coloro che vengono ritenuti bisognosi di tutela, bensì il riconoscimento di un diritto che precede ogni valutazione sulle capacità individuali. In una società ossessionata dall’efficienza, Michele Giorgio ci ricorda con forza che il valore di una persona non dipende mai dalla sua autonomia, dalla sua produttività o dalla capacità di adeguarsi alle aspettative collettive. Finché l’appartenenza sarà vissuta come un favore ricevuto, continuerà a esistere un giudice silenzioso che decide chi merita piena cittadinanza e chi deve restare sulla soglia; una comunità, al contrario, può dirsi davvero civile soltanto quando nessuno è più costretto a chiedere il permesso di appartenervi. In clauděre non è dunque un saggio riservato ai soli specialisti, ma un libro vivo che interpella direttamente la coscienza di ciascuno di noi, ponendoci una domanda scomoda e inevitabile — quale terreno culturale siamo realmente disposti a offrire all’altro nella nostra quotidianità, prima ancora di chiedere a chiunque di adattarsi? — per indicare infine la rotta verso un umanesimo autentico in cui la diversità può smettere di fare paura proprio perché viene riconosciuta, semplicemente, come il volto plurale dell’umano.

Antonio LARAIA