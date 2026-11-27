Un lavoro molto originale quello di Vittorio Pavoncello, autore teatrale e letterario, al suo terzo romanzo dopo: Spam story e Tutte le foto del mondo tranne una, Premio Internazionale Capalbio 2017, Edizioni Progetto Cultura.

ODIO un blues è un lungo racconto da leggere d’un fiato e da meditare, che pagina dopo pagina disorienta il lettore, lo coinvolge e lo sorprende, un tuffo nella fantascienza più sfrenata e se la scienza non manca, abbonda la fantasia che si dispiega con tutto il suo fascino.

Il famosissimo scrittore De Nur negli anni ’70, nel corso di una psicoterapia d’ avanguardia, fu sottoposto a dosi massicce di acido lisergico, in anni in cui non ci si asteneva dalle sperimentazioni ardite e alle stravaganze della moda e di tutte le arti si sommavano le catastrofi pseudo terapeutiche dei trattamenti avveniristici dell’antipsichiatria e delle medicine alternative. De Nur che firmava i suoi libri con il numero da prigioniero: Ka-Tzetnik 135633, a sottolineare l’impossibilità di separarsi da un atroce passato, nella disperata ricerca di una cura per il suo dolore insostenibile ne fu una delle tante vittime. Strafatto e in pieno delirio allucinatorio vide sé stesso in divisa delle SS e dovette sopportare quello che definì l’orrore allo stato puro.

È in parte ciò che accade al protagonista di ODIO un blues, un cristiano,” con il cazzo di un cristiano” come, in una pagina tra le più esilarante del libro, viene definito da una giovane prostituita e che, nonostante ciò, si ritrova sdoppiato tra due specchi paralleli con l’immagine di un ebreo da un lato e di un nazista dall’altro.

Citazione? Forse coincidenza?

In un mondo nel quale i cambiamenti climatici hanno devastato l’ambiente naturale, forze oscure agiscono per devastare la mente e i cuori degli umani, l’odio dilaga cieco alla ricerca di una vittima, di molte vittime alle quali addossare le colpe e sulle quali sfogare tutta la bassezza morale che monta e preme per emergere. L’antica saggezza ebraica vietava la riproduzione delle immagini che tanto male possono fare agli uomini ma in una città distopica, mentre si tenta una resistenza più o meno disperata, si vive e si sopravvive tra specchi lucenti di ogni dimensione. Gli specchi però ingannano gli umani non meno degli stupefacenti e conoscere la realtà e scoprire la verità possono diventare una ragione di vita.

Pagine, come si può intuire anche da queste poche righe, di vari livelli di complessità e stratificazioni culturali, alcune languiscono in rivoli di parole come le paludi dove Atreiu, il piccolo eroe, rischia di perdere il cavallo amato, altre rifulgono nella notte come il pendente gemmato all’orecchio di un’etiope, altre ancora si illuminano d’incanto come una promessa dell’alba finalmente mantenuta…

Da leggere, assolutamente!

Anna Rolli

ODIO un blues ALL AROUND Edizioni 2026 Roma