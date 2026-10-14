Socializzare l’algoritmo: la transizione tecnologica come unica via per l’emancipazione di classe

L’avvento del socialismo tecnologico rappresenta oggi lo snodo cruciale della contraddizione capitalista contemporanea. Non possiamo più permetterci di guardare all’automazione avanzata, all’intelligenza artificiale e alle grandi piattaforme digitali con lo specchietto retrovisore della nostalgia o con il rimpianto per un mondo industriale che non c’è più. È necessario analizzare le forze produttive del XXI secolo attraverso le lenti della dialettica materiale, per comprendere come il progresso tecnico non sia un nemico del lavoro, ma il terreno d’avanguardia della lotta di classe.

Le immense forze produttive sprigionate dalla robotizzazione e dagli algoritmi predittivi hanno oggi il potenziale oggettivo per superare definitivamente la scarsità materiale. Siamo di fronte a una svolta storica: la capacità tecnica di ridurre drasticamente il tempo di lavoro necessario alla riproduzione sociale è già realtà. Questo potenziale pone le basi materiali per una reale emancipazione collettiva, dove il lavoro smette di essere alienazione e costrizione per diventare attività libera e creativa. Tuttavia, questo potenziale emancipativo si scontra brutalmente con i vecchi e sclerotizzati rapporti di produzione capitalistici.

Quello che ci viene spacciato per progresso o, peggio, per una democratizzazione tecnologica della società, rischia di capovolgersi in un vero e proprio feudalesimo digitale. Se la proprietà delle infrastrutture immateriali, dei server e degli algoritmi rimane concentrata nelle mani di pochi oligarchi della Silicon Valley o sotto il controllo di apparati statali burocratizzati e asserviti al capitale, l’automazione produce solo disoccupazione, precarietà estrema e controllo sociale.

La transizione non è un processo lineare e pacifico. La tecnologia non è mai neutra: essa riflette, nella sua stessa architettura, i rapporti di forza della società che la produce. Se l’algoritmo è programmato per estrarre plusvalore e massimizzare il profitto privato, l’esito non potrà che essere l’esclusione sociale. La sinistra dialettica deve rifiutare con forza due tendenze simmetriche e ugualmente perdenti: da un lato l’entusiasmo acritico dei tecnocrati neoliberisti, che vedono nel mercato delle app la soluzione a ogni dramma sociale; dall’altro un luddismo sterile e nostalgico, che vorrebbe distruggere le macchine o fermare il tempo. La sfida odierna non è fermare l’algoritmo, ma socializzarlo.

La pianificazione democratica dell’economia è l’unica vera via d’uscita, ed è resa oggi tecnicamente possibile da capacità di calcolo un tempo impensabili. I flussi logistici, la distribuzione delle risorse e il monitoraggio dei bisogni sociali possono essere sottratti alla logica distruttiva del profitto privato e orientati finalmente al soddisfacimento dei bisogni collettivi e alla salvaguardia ambientale.

Il socialismo tecnologico è l’unica alternativa al collasso sociale ed ecologico. La liberazione dal lavoro alienato non si traduce in passività, ma nella restituzione del tempo di vita alla sua dimensione creativa, sociale e politica. Solo rompendo il guscio privatistico della proprietà dei dati e dei mezzi di produzione digitali potremo trasformare l’automazione da strumento di oppressione a leva per la nascita dell’uomo nuovo.

Raffaele Amendola