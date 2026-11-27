Si è trovato l’accordo per nominare il nuovo presidente della BCE dopo le dimissioni di Christine Lagarde con decorrenza dal 7 febbraio 2027.

Lo spagnolo Pablo Hernández de Cos sarà il prossimo presidente della Banca Centrale Europea (BCE). Durante un vertice a Bruxelles, il governo dei Paesi Bassi ha detto che lo sosterrà e ha ritirato l’appoggio al proprio candidato, l’ex governatore della banca centrale olandese Klaas Knot. Con questa decisione del primo ministro Rob Jetten la maggioranza dei paesi dell’area euro è a favore di de Cos, che a febbraio sostituirà la francese Christine Lagarde.

Hernández de Cos è stato governatore del Banco de España dal 2018 al 2024 e oggi è direttore generale della Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea, un’istituzione che si occupa di cooperazione monetaria tra paesi e spesso viene considerata come la banca centrale delle banche centrali.

L’accordo è stato ottenuto raggiungendo delicati equilibri politici nell’Unione europea. Infatti, riguarda tre posti nel Comitato esecutivo della BCE, l’organo che gestisce la banca ogni giorno e attua la politica monetaria: de Cos come presidente, l’economista francese Laurence Boone e l’economista tedesco Markus Brunnermeier come membri. In settimana il Consiglio europeo chiederà poi il parere del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE. Le nomine vere e proprie arriveranno al vertice di dicembre, seguendo l’iter dell’Unione europea.

Il mandato di Lagarde, che è di otto anni e non rinnovabile, sarebbe finito il 31 ottobre 2027. Il 29 ottobre però Lagarde ha comunicato al Consiglio direttivo e al presidente del Consiglio europeo António Costa che lascerà l’incarico il 7 febbraio 2027, con circa nove mesi di anticipo.

L’ipotesi girava da mesi ed è legata soprattutto alla politica francese. In Francia si vota per le presidenziali nella primavera del 2027, il 18 aprile e il 2 maggio, e i sondaggi danno in vantaggio l’estrema destra. Già a febbraio i giornali facevano notare che le dimissioni di Lagarde avrebbero consentito al presidente uscente Emmanuel Macron di concordare con il cancelliere Friedrich Merz anche colui o colei che servirà la BCE per i successivi otto anni.

Quella di Lagarde non è l’unica uscita. La tedesca Isabel Schnabel, che nel Comitato esecutivo si occupa delle operazioni di mercato, lascerà il 3 gennaio, un anno prima della scadenza del mandato, per diventare direttrice del dipartimento dei mercati del Fondo Monetario Internazionale. Il mandato dell’irlandese Philip Lane, capo economista della BCE, finisce il 31 maggio. Di solito i membri del Comitato esecutivo si nominano uno alla volta. Con tre posti che si liberano nel giro di pochi mesi, invece, i governi hanno trattato su un pacchetto unico, cosa che rende più facili gli scambi tra paesi.

L’accordo decisivo è stato quello tra Francia e Germania. A metà novembre il governo tedesco ha candidato Markus Brunnermeier, professore di economia a Princeton, al posto di capo economista. Il capo economista è il ruolo più influente sulla politica monetaria dopo quello del presidente: imposta e guida le discussioni del Consiglio direttivo su dove fissare i tassi di interesse. Anche l’Italia sostiene de Cos. Alla Francia, che dopo Lagarde non poteva ottenere un’altra presidenza, va il posto lasciato da Schnabel.

In Germania la candidatura di Brunnermeier ha anche un aspetto politicamente delicato. Brunnermeier ha ideato con altri economisti gli “European Safe Bonds”: titoli che raggruppano in un unico prodotto i debiti pubblici di tutti i paesi dell’euro. I critici sostengono che il progetto potrebbe aprire la strada a veri e propri eurobond, una prospettiva a cui i governi tedeschi si sono sempre opposti.

L’accordo riguarda tre posti nel Comitato esecutivo della BCE, l’organo che gestisce la banca ogni giorno e attua la politica monetaria: de Cos come presidente, l’economista francese Laurence Boone e l’economista tedesco Markus Brunnermeier come membri. In settimana il Consiglio europeo chiederà poi il parere del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE. Le nomine vere e proprie arriveranno al vertice di dicembre, quando i pareri saranno arrivati.

Sarebbe la prima volta che la Spagna ottiene la presidenza della BCE. Attualmente, de Cos è il risultato di una spartizione delle nomine e di un’intesa politica tra i paesi, soprattutto tra Francia e Germania, quelli con più peso economico e politico nell’Unione Europea.

La scelta delle nomine all’interno della BCE segue equilibri politici molto delicati tra due linee di pensiero, di cui Germania e Francia sono di fatto gli esponenti più importanti. Da una parte ci sono la Germania e il gruppo dei cosiddetti paesi “frugali”, chiamati anche “falchi”: sono tipicamente gli stati del nord Europa, che credono nel principio del rigore della spesa e del contenimento del debito pubblico, e che in materia di politica monetaria vogliono perseguire scelte più prudenti e soprattutto orientate al controllo dell’inflazione. Semplificando molto, sono paesi più propensi al rialzo dei tassi d’interesse.

Dall’altra parte ci sono le cosiddette “colombe”, prevalentemente i paesi dell’area mediterranea, tra cui Francia, Italia e Spagna, che invece sono storicamente più propensi alla spesa e all’accumulo di debito pubblico, e quindi in materia di politica monetaria hanno un approccio più accomodante. Sono più riluttanti all’aumento dei tassi di interesse, perché questo vuol dire un aumento del costo dei loro debiti ed anche un rischio per la crescita economica.

De Cos è una figura un pò ibrida. Essendo spagnolo porta con sé una propensione verso una politica monetaria più accomodante e l’attenzione alla crescita. Ha sempre i difeso i programmi straordinari della BCE, per esempio quelli per sostenere l’economia durante la pandemia di Covid-19 e che erano invece stati molto criticati dai paesi più rigorosi. Allo stesso tempo, in passato, si è molto esposto per chiedere una maggiore disciplina dei conti pubblici spagnoli.

Le procedure europee per le nomine in BCE prevedono che ogni paese membro dell’eurozona proponga un suo candidato, che viene poi discusso e valutato dagli altri paesi. Nella pratica però ci sono negoziati informali e preventivi per scremare le candidature. In questo caso erano arrivate formalmente solo quelle di de Cos e dell’ex governatore della banca centrale nederlandese Klaas Knot. Secondo la ricostruzione del Financial Times il governo dei Paesi Bassi avrebbe sostenuto fino all’ultimo la candidatura di Knot, ma alla fine avrebbe ceduto al consenso generale degli altri paesi su de Cos, che nel frattempo aveva già avuto incontri formali con i leader dei grandi paesi: Germania, Francia e Italia.

Non c’è stata alcuna candidatura ufficiale da parte dell’Italia: qualche settimana fa il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva detto che il governo era già soddisfatto per la nomina dell’italiano Carlo Comporti alla presidenza dell’ESMA, l’autorità europea di vigilanza sui mercati finanziari. Inoltre l’Italia ha già Piero Cipollone tra i sei membri del comitato esecutivo della BCE, l’organo di governo della banca. Il comitato esecutivo non va confuso con il consiglio direttivo, che è composto da tutti i 21 governatori delle banche centrali dei paesi dell’euro (per l’Italia c’è Fabio Panetta).

Nel pomeriggio Lagarde si è congratulata sui social con de Cos per aver ottenuto l’appoggio politico necessario per diventare il prossimo presidente della BCE.

Nella scelta di de Cos ha pesato molto la spartizione delle altre due nomine che vanno rinnovate all’interno della BCE. La prima è quella del capo economista, il ruolo più influente della BCE dopo quello del presidente: ha la responsabilità delle stime economiche su cui poi vengono prese le periodiche decisioni sui tassi di interesse e di politica monetaria. Il capo economista le presenta al consiglio direttivo, fa la sua proposta di policy e di fatto ha la capacità di influenzare notevolmente le riunioni. Ora il ruolo è dell’irlandese Philip Lane, che concluderà il mandato a maggio del 2027.

L’altra nomina riguarda il posto nel comitato esecutivo della tedesca Isabel Schnabel, che è la delegata per le operazioni di mercato e lascerà il suo incarico con un anno di anticipo per andare al Fondo Monetario Internazionale. Come detto, il comitato esecutivo ha sei posti (compresi il presidente e il capo economista): quattro spettano quasi sempre ai grandi paesi, cioè a Germania, Francia, Italia e Spagna.

Il comitato esecutivo vota le decisioni di politica monetaria insieme ai membri del consiglio direttivo: per un paese farne parte significa di fatto poter avere fino a due voti, e quindi più influenza. C’è però un vincolo: un paese non può avere due posti nel comitato esecutivo, dunque se esprime il presidente deve rinunciare al posto che ha (se lo ha).

La scorsa settimana era fissata la scadenza per le candidature per questi due ruoli, e quindi di fatto la chiusura del cerchio per tutte e tre le nomine: presidente della BCE, capo economista e un membro del comitato esecutivo, delegato per le operazioni di mercato.

Con la fine del mandato di Lagarde, Lane e Schnabel si liberano rispettivamente i posti nel comitato esecutivo finora occupati da Francia, Irlanda e Germania. Gli altri tre sono di Piero Cipollone (Italia), Frank Elderson (Paesi Bassi) e Boris Vujčić (Croazia).

Attualmente nel comitato esecutivo non c’è nessuno spagnolo: Luis de Guindos è uscito alla fine di maggio, a fine mandato, ma con de Cos presidente la Spagna rientra. Francia e Germania dovevano quindi decidere come spartirsi gli altri due posti, tra la posizione di capo economista e quella di membro delegato per le operazioni di mercato.

Per l’equilibrio tra “falchi” e “colombe” se alla presidenza va a uno spagnolo come capo economista doveva essere scelto un tedesco: e così il governo tedesco ha proposto l’economista Markus Brunnermeier. Brunnermeier insegna all’università di Princeton, negli Stati Uniti, ed è uno dei più importanti esperti al mondo di macroeconomia e crisi finanziarie. Era dal 2011 che non c’era un tedesco come capo economista.

Brunnermeier non è il classico burocrate tedesco orientato al rigore, ma un accademico molto rispettato anche tra chi ha idee più accomodanti in politica monetaria. È per esempio un convinto sostenitore della possibilità di creare debito comune europeo, ipotesi del tutto rigettata dai paesi frugali. Con Harold James e Jean-Pierre Landau ha scritto un libro molto noto: “The Euro and the Battle of Ideas”, che spiega le crisi dell’euro del 2011-2012 proprio attraverso lo scontro tra la cultura economica tedesca, fatta di regole, rigore e responsabilità individuale, e quella francese, più attenta a flessibilità e crescita economica.

Il governo francese di Emmanuel Macron ha poi proposto come membro del comitato esecutivo Laurence Boone, ex ministra francese per gli Affari europei ed ex capa economista dell’OCSE, oggi manager di banca Santander in Francia. Tra le ragioni per cui si ipotizza che Lagarde abbia deciso di lasciare prima il suo incarico c’era anche quella di permettere a Macron di partecipare ai negoziati per le nomine della BCE, e non a chiunque vincerà le elezioni politiche della prossima primavera per le quali è molto in vantaggio l’estrema destra di Marine Le Pen (l’altra ipotesi è che Lagarde parteciperà in qualche forma alle elezioni).

Dopo l’accordo politico il Consiglio dell’Unione Europea, cioè l’istituzione composta dai ministri dei paesi europei, in questo caso dell’Economia, adotta la raccomandazione a maggioranza qualificata rafforzata: serve il voto di almeno 16 paesi sui 21 che adottano l’euro, che rappresentino almeno il 65 per cento della popolazione dell’area. Dovranno esprimersi anche il Parlamento Europeo e l’attuale consiglio direttivo della BCE. A quel punto la nomina finale spetterà al Consiglio Europeo, che riunisce i capi di Stato e di governo dei paesi europei.

Sigillare i boccaporti di una nave prima che la burrasca elettorale strappi il timone dalle mani dell’equipaggio, assomiglia a una manovra di sopravvivenza istituzionale, l’intesa raggiunta tra Parigi e Berlino per blindare la successione a Christine Lagarde.

L’architettura del compromesso disegna un equilibrio preciso: allo spagnolo Pablo Hernández de Cos, ex governatore del Banco de España e oggi alla guida della Banca dei regolamenti internazionali, andrebbe lo scettro dell’Eurotower mettendo fine alla contesa con l’olandese Klaas Knot; alla Germania il posto strategico di capo economista con il professore di Princeton Markus Brunnermeier; alla Francia resta l’ambita delega alle operazioni di mercato, reso vacante dall’uscita anticipata di Isabel Schnabel verso il Fondo Monetario Internazionale.

Un’architettura di pesi e contrappesi che tenta di rassicurare cancellerie e mercati sulla continuità, e soprattutto sulla credibilità, della Banca Centrale Europea e disinnescare in anticipo l’esito potenzialmente dirompente delle presidenziali francesi della primavera 2027, nel caso di vittoria del Rassemblement National.

Sotto la vernice della stabilità si nasconde però una fragilità politica inedita per i due motori dell’integrazione europea. Emmanuel Macron gestisce questo dossier da presidente uscente ormai privo di presa parlamentare, costretto a blindare una governance monetaria favorevole mentre il debito pubblico francese e gli spread sugli Oat alimentano un nervosismo strisciante sui mercati. Lo sottolinea proprio il Financial Stability Review della BCE in vista delle scadenze elettorali del 2027 con Marine Le Pen nettamente favorita al ballottaggio presidenziale.

Speculare è la parabola di Friedrich Merz a Berlino: pur con le elezioni federali ancora lontane, il cancelliere guida un esecutivo logorato da consensi ai minimi storici, appena il 12% di gradimento personale secondo i rilevamenti raccolti da Nexus Europa, mentre l’Alternative für Deutschland si consolida come prima forza politica del Paese con il 27% nelle rilevazioni di Infratest dimap. Il patto dell’Eurotower nasce insomma da una debolezza simmetrica, dove due leadership in affanno cercano nella tecnocrazia di Francoforte un argine contro le slavine domestiche.

Il futuro presidente erediterà un’istituzione chiamata a camminare sul filo del rasoio tra una ripresa delle spinte inflazionistiche, alimentate soprattutto dallo shock energetico, e il peggioramento delle prospettive di crescita.

Sul fronte macroeconomico, i prezzi nell’Eurozona sono tornati a correre fino al 4% a ottobre, costringendo l’istituto a invertire la rotta e riprendere il ciclo di rialzi dei tassi d’interesse, rendendo arduo giustificare un allentamento monetario senza compromettere la credibilità anti-inflazionistica della banca centrale.

Il nodo più spinoso riguarda l’eventuale attivazione dello scudo anti-spread TPI (Transmission Protection Instrument), per contenere le turbolenze sui titoli francesi: una mossa che ridarebbe ossigeno a Parigi, ma che rischia di riaccendere le fratture tra i paesi frugali e l’Europa mediterranea, oltre a richiedere come precondizione il rispetto delle regole fiscali europee da parte dei governi beneficiari.

A questo si affianca il ricambio simultaneo di metà del Comitato esecutivo entro la primavera 2027, insieme ai cantieri della riduzione del bilancio, dell’euro digitale e dell’integrazione dei rischi climatici nella politica monetaria.

I trattati garantiscono alla Banca Centrale Europea una indipendenza assoluta rispetto ai desiderata delle singole cancellerie, e lo dimostrano anni di scelte spesso impopolari imposte contro il volere delle capitali.

La storia monetaria recente mostra anche che l’autonomia giuridica non basta quando occorre implementare politiche non convenzionali o gestire crisi sistemiche. La BCE di Draghi riuscì a contenere la crisi dei debiti sovrani grazie a strumenti monetari non convenzionali, ma anche grazie alla copertura politica che gli assicurò Angela Merkel.

Senza una sponda politica solida a Bruxelles, Parigi e Berlino, che sarà indispensabile per portare a compimento l’Unione bancaria e l’Unione dei mercati dei capitali, anche il più abile dei banchieri centrali rischia di ritrovarsi con le polveri bagnate di fronte alla prossima tempesta finanziaria.

Morbido in politica monetaria ma rigorista sui conti pubblici, de Cos è il primo spagnolo alla guida della Banca centrale europea. Sanchez esulta alla vigilia del voto politico: “Madrid guida l’Europa come mai prima d’ora”. Scontro invece al vertice straordinario dei leader dei 27 sul prossimo bilancio Ue 2028-2034 non ancora approvato.

Pablo Hernandez de Cos, 55 anni, segna il ritorno di un economista di professione al vertice dell’Eurotower dopo Christine Lagarde. Potrebbe rappresentare una sintesi tra la capacità di leadership di Mario Draghi e la mediazione della politica francese. Liberale moderato, pragmatico e poco incline alle contrapposizioni ideologiche, De Cos è un banchiere centrale di carriera, con quasi trent’anni nelle istituzioni monetarie. Nominato governatore della Banca di Spagna nel 2018 dal governo conservatore di Mariano Rajoy, nella candidatura a Bce ha avuto l’appoggio tanto del governo socialista quanto dell’opposizione popolare. Un consenso bipartisan replicato su scala europea per superare nella corsa all’Eurotower l’olandese Klaas Knot. Sostenitore della stagione degli acquisti di titoli e dei tassi negativi inaugurata da Draghi, De Cos non ha mai risparmiato richiami ai governi sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.

Insomma, una scelta che la dice lunga sul futuro dell’Unione europea e sul percorso di scelte di politica monetaria che dovrebbero favorire l’integrazione finanziaria. Un compito non facile per la BCE chiamata a colmare i vuoti della politica per contribuire a dare una maggiore tenuta all’Unione europea che dovrà fronteggiare le pericolose turbolenze elettorali e le pressioni che derivano dallo scenario geopolitico di questo contesto storico dove il cambiamento epocale è fatto di instabilità permanente che coglie impreparate tutte le democrazie del mondo che, però, hanno il dovere di organizzarsi per difendere e affermare i diritti umani e, con essi, i valori di giustizia sociale e libertà.

Salvatore Rondello