Torna la paura nella capitale dell’Arabia Saudita. Una forte esplosione è stata udita nelle ultime ore nel cuore di Riad, preceduta di pochi istanti da un messaggio di allerta inviato sui telefoni cellulari dei residenti dalle autorità locali per segnalare una «minaccia aerea ostile» e invitare la popolazione a mettersi al riparo.

Al momento non si registrano bilanci ufficiali su eventuali danni o vittime legati a quest’ultima detonazione, che potrebbe essere riconducibile all’entrata in funzione dei sistemi di difesa aerea sauditi per intercettare vettori in arrivo. L’allarme è stato successivamente revocato, ma l’episodio conferma il clima di altissima tensione che si respira nel Paese.

Il nuovo boato segue di appena ventiquattro ore un altro grave attacco che ha colpito il centro nevralgico dell’economia saudita. Nella giornata precedente, infatti, un raid aveva centrato la torre del Public Investment Fund (PIF) — il fondo sovrano saudita e grattacielo più alto della città — situata all’interno del King Abdullah Financial District. L’impatto, che aveva provocato ingenti danni materiali e il ferimento di undici persone (tra cittadini sauditi e lavoratori stranieri), è stato ufficialmente rivendicato dai ribelli yemeniti Houthi. Il gruppo armato filo-iraniano ha dichiarato di aver preso di mira sia il quartiere degli affari della capitale sia infrastrutture energetiche in risposta ai raid della coalizione.

Quella delle ultime ore è solo l’ultima tappa di una drastica intensificazione delle ostilità tra Riad e le milizie yemenite. Dopo la rottura della fragile tregua nei mesi scorsi, gli Houthi hanno spostato il raggio delle proprie operazioni verso obiettivi strategici ed economici in profondità nel territorio saudita, prendendo ripetutamente di mira gli scali aeroportuali — come gli attacchi di ottobre all’aeroporto internazionale Re Khalid — e i simboli del potere finanziario della monarchia del Golfo.

E così, mentre le sirene tornano a urlare nel cielo di Riad e i vetri dei grattacieli tremano sotto il peso di una guerra che non conosce tregua, resta solo una verità scomoda e bruciante. Puoi costruire torri di cristallo alte fino alle nuvole, puoi comprare il futuro con i miliardi del petrolio, ma non puoi comprare l’invulnerabilità. Perché quando l’odio bussa alla porta con la voce dei missili e dei droni, non guarda in faccia né ai palazzi del potere né ai sogni di grandezza: ti ricorda semplicemente che la pace, da queste parti, è sempre e soltanto un’illusione a tempo determinato.

Giuseppe Basilico