Si chiede ai lavoratori italiani di fare squadra, di condividere obiettivi e di assumersi responsabilità comuni. Poi, troppo spesso, li si valuta attraverso meccanismi che rendono conveniente ostacolarsi. Si pretende collaborazione e si distribuiscono riconoscimenti sulla base della visibilità individuale, della vicinanza al superiore, della capacità di attribuirsi un successo e di scaricare sugli altri un errore.

È una contraddizione organizzativa che costa. Consuma tempo, disperde competenze, peggiora la qualità dei beni e dei servizi. E rende il luogo di lavoro uno spazio in cui difendersi può diventare più urgente che produrre bene. Il modello italiano merita una severa critica proprio su questo terreno. In molte organizzazioni, pubbliche e private, il lavoro di gruppo viene introdotto senza ripensare il sistema degli incentivi, le responsabilità della dirigenza e i criteri di avanzamento. Il gruppo deve raggiungere un risultato, mentre ciascuno è spinto a dimostrare di essere indispensabile e più capace dei colleghi. Quanto sia diffuso questo problema richiede verifiche sistematiche. Il meccanismo, però, è riconoscibile e le sue conseguenze meritano una risposta politica.

Si pensi a chi possiede un’informazione decisiva e la comunica in ritardo, in modo incompleto o soltanto a una parte della squadra. Il lavoro si blocca, un collega commette un errore, una scadenza viene mancata. A quel punto, chi ha trattenuto l’informazione interviene e risolve il problema. Agli occhi di un superiore poco attento appare come la persona che salva il risultato. Chi ha subito le conseguenze dell’omissione è ritenuto incompetente. Se la valutazione si ferma all’ultimo intervento, il comportamento opportunistico viene premiato.

L’organizzazione impara a riconoscere il salvatore dell’emergenza, perdendo di vista chi ha contribuito a crearla. E chi lavora correttamente comprende che aiutare gli altri può significare rinunciare al proprio vantaggio. La stessa distorsione emerge quando si sottraggono meriti, si escludono colleghi dalle comunicazioni, si distribuiscono incarichi senza fornire strumenti adeguati, oppure si cambiano le istruzioni, lasciando che qualcuno continui a lavorare secondo indicazioni superate. Il danno si manifesta nell’esito collettivo, ma la responsabilità viene attribuita al singolo più esposto. In un ufficio pubblico può tradursi in una pratica che torna più volte sulla stessa scrivania. In un’impresa può significare una consegna difettosa o una commessa persa. Nella sanità può aggravare un passaggio di consegne. Nell’università può compromettere la qualità della ricerca o un servizio agli studenti. Cambiano le attività, resta il costo di un coordinamento deliberatamente indebolito.

La retorica del merito diventa particolarmente insidiosa quando ignora tali condizioni. Per misurare il contributo di una persona occorre sapere quali informazioni ha ricevuto, quali risorse aveva, quali ostacoli ha incontrato e quanto ha reso possibile il lavoro degli altri. Contare soltanto i risultati immediatamente attribuibili al singolo può favorire chi controlla gli accessi e monopolizza le relazioni. Anche la produttività individuale risente dell’organizzazione. Chi viene interrotto continuamente deve ricostruire informazioni mancanti o correggere istruzioni contraddittorie, e impiega energie che potrebbero essere dedicate a migliorare il servizio. Una parte del lavoro serve allora a rimediare ai difetti del sistema, senza che questi vengano riconosciuti.

Il prezzo umano è altrettanto rilevante. Quando ogni difficoltà può essere usata contro qualcuno, chiedere aiuto diventa rischioso. Segnalare un errore espone a sospetti. Condividere un’idea significa temere che altri se ne approprino. Il silenzio cresce e, con esso, la probabilità che problemi risolvibili si trasformino in insuccessi. Una dirigenza che tollera questi comportamenti ne assume la responsabilità.

Se premia soltanto chi si mette in mostra, se costruisce graduatorie opache, se distribuisce opportunità in base alla fedeltà personale, contribuisce a rendere conveniente la competizione predatoria. La qualità del lavoro di squadra dipende anche da ciò che i superiori scelgono di osservare e di ricompensare. Nella prospettiva dell’economia civile, la reciprocità ha una precisa consistenza produttiva. Condividere una conoscenza permette a un collega di usarla, migliorarla e restituirla al gruppo arricchita. Una competenza riconosciuta può diventare patrimonio dell’organizzazione. La fiducia rende possibile questo passaggio, purché chi contribuisce riceva riconoscimento e protezione dagli abusi.

È su queste basi che andrebbe pensato un programma politico per la qualità del lavoro in cooperazione. Il primo intervento deve riguardare la valutazione. Nei lavori che richiedono interdipendenza, una parte significativa del riconoscimento deve dipendere dai risultati della squadra, dalla qualità del prodotto o del servizio e dalla capacità di collaborare. Il contributo individuale deve includere anche la condivisione delle conoscenze, l’affidabilità nei passaggi di consegne, il supporto ai colleghi e la prevenzione degli errori. Questo richiede criteri osservabili e discussi in precedenza prima della valutazione. La disponibilità a cooperare va riconosciuta attraverso comportamenti professionali documentabili, evitando giudizi generici sulla simpatia o sulla conformità personale.

Il secondo intervento riguarda la responsabilità dei dirigenti. Chi coordina deve essere valutato anche per la capacità di distribuire informazioni e carichi, di sviluppare competenze e di affrontare i conflitti. Un reparto che raggiunge gli obiettivi consumando le persone, moltiplicando gli errori e perdendo personale qualificato presenta un problema di gestione che deve incidere sul giudizio della dirigenza.

La valutazione del coordinamento dovrebbe raccogliere riscontri da chi lavora nel gruppo, garantendo la riservatezza e verificando le segnalazioni. Occorre tutelare la possibilità di esprimere il dissenso professionale, perché una squadra che nasconde i problemi offre ai vertici un’immagine rassicurante ma poco attendibile. Il terzo intervento deve rendere le informazioni sul lavoro accessibili a chi ne ha bisogno. Procedure, istruzioni e decisioni operative devono essere reperibili, aggiornate e attribuite a responsabilità chiare. La documentazione condivisa riduce la dipendenza da chi possiede soltanto una conoscenza, rafforzando la propria posizione. Servono tempo e formazione per farlo. Affiancare un nuovo collega, preparare un passaggio di consegne o documentare una procedura devono essere riconosciuti nell’orario e nei carichi di lavoro. Se queste attività si aggiungono gratuitamente a obiettivi già irrealistici, l’invito a collaborare perde credibilità.

Il quarto intervento è contrattuale. La contrattazione collettiva e aziendale deve poter disciplinare obiettivi comuni, il riconoscimento dell’affiancamento, la gestione dei carichi di lavoro e le procedure di composizione dei conflitti. Premi e avanzamenti devono essere comprensibili e contestabili attraverso percorsi accessibili. Una componente collettiva del premio può però generare ingiustizie quando qualcuno si sottrae sistematicamente al proprio contributo. Per questo bisogna combinarla con responsabilità individuali definite, verifiche periodiche e la possibilità di correggere gli incarichi e le valutazioni. La cooperazione funziona quando ciascuno può contare sull’impegno degli altri. Il quinto intervento riguarda la tutela della dignità professionale. Occorrono canali indipendenti per segnalare esclusioni sistematiche dalle informazioni, l’appropriazione dei meriti, ritorsioni e ostacoli intenzionali al lavoro. Le procedure devono accertare i fatti, garantire il contraddittorio e distinguere il conflitto ordinario dai comportamenti ripetuti che danneggiano persone e attività. Infine, lo Stato deve impiegare le proprie risorse per promuovere organizzazioni migliori. Nella pubblica amministrazione si dovrebbero avviare sperimentazioni valutate tramite indicatori di qualità, tempi di servizio, errori e benessere lavorativo. Per le imprese, gli interventi pubblici dedicati all’innovazione organizzativa dovrebbero sostenere la formazione condivisa, la partecipazione dei lavoratori e il trasferimento delle competenze, verificandone i risultati. Le organizzazioni sindacali possono avere un ruolo decisivo anche in questo ambito. La qualità delle relazioni, l’accesso alle informazioni e la distribuzione delle responsabilità incidono sulle condizioni materiali del lavoro e sulla possibilità di esercitare davvero le proprie capacità. Un programma di lavoro deve assumere questa contraddizione fino in fondo. La produttività cresce anche quando una persona può aiutare un collega senza temere di essere penalizzata, quando un errore viene corretto prima che diventi un’arma e quando il merito comprende ciò che si rende possibile agli altri. Chiedere di fare squadra comporta una precisa responsabilità politica e organizzativa. Bisogna creare condizioni in cui collaborare sia giusto, riconosciuto e conveniente.

Guido Tortorella Esposito

DEMM (Unisannio)