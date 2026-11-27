Il taglio delle pensioni non sarà una passeggiata per Giorgia Meloni né in Parlamento né nelle piazze. Scatta la rivolta contro la mazzata alla rivalutazione degli assegni previdenziali svalutati dall’alta inflazione.

La legge di Bilancio 2027 confeziona un salasso per gli anziani: sarà garantita la rivalutazione integrale solo per gli assegni di circa 1.900 euro netti al mese, pari cioè a quatto volte l’importo di una pensione minima. Per il resto sarà un bagno di sangue. L’indicizzazione prima calerà all’85%, poi crollerà progressivamente fino al 32% per gli assegni superiori a dieci volte il minimo. Per le pensioni più alte il taglio alla rivalutazione arriverà al 68%.

Cgil, Cisl e Uil bocciano la stangata Meloni-Giorgetti. I tre sindacati chiedono per tutti i pensionati la piena e automatica rivalutazione all’inflazione; realizzano e preparano presidi, manifestazioni di protesta. Daniela Fumarola indica le cifre dei tartassati: «La stretta riguarda oltre 3 milioni di pensionati sopra i 2.447 euro lordi al mese, meno di 1.900 netti». La segretaria generale della Cisl aggiunge: i pensionati non hanno un contratto di lavoro per recuperare il potere d’acquisto perduto perciò «ciò che oggi non viene rivalutato manca dall’assegno per sempre: secondo la relazione tecnica, oltre 14 miliardi in 10 anni». In sintesi: «Quella norma va cancellata» e le coperture alla manovra economica del governo «vanno cercate altrove».

La presidente del Consiglio e il ministro dell’Economia scaricano sui pensionati del ceto medio il pesantissimo fardello dell’inflazione causato dal caro energia dovuto all’attacco di Usa e Israele all’Iran. Si ripete la stessa storia del 2023 quando il neonato governo Meloni fece pagare ai pensionati i costi dell’alta inflazione causata dall’aggressione della Russia all’Ucraina con l’esplosione dei prezzi del petrolio e del gas.

Renato Bressan, segretario dello Spi Cgil (il sindacato pensionati della confederazione) reclama «il recupero del drenaggio fiscale» e attacca «i tagli alla rivalutazione delle pensioni, che colpiscono circa 3 milioni e 300 mila pensionati». Denuncia i tagli alle indicizzazioni anche perché si sommano e si moltiplicano con gli anni. Si ripeteranno i gravi danni già causati nel passato: le sforbiciate alla rivalutazione sono «costati complessivamente 100 miliardi ai pensionati italiani tra il 2012 e il 2025, con un danno medio di 37 mila euro a pensionato, oltre 28 mila euro netti».

Il no di Carmelo Barbagallo è netto. Il segretario della Uilp (la federazione dei pensionati della confederazione), dice: «Questi tagli sono insopportabili. Pagano sempre i pensionati». La partita però non è chiusa. La lotta continua: «Non ci fermiamo, Governo e Parlamento fanno ancora in tempo a eliminare il taglio».

Con il tasso di rivalutazione fissato al 3,2% dal ministero dell’Economia non ci sarebbero perdite per le pensioni lorde fino a 2.000 euro al mese. Poi comincerebbero i guai progressivamente sempre maggiori: ci sarebbero 156 euro in meno l’anno per gli assegni da 2.600 euro, 759 euro per quelli da 4.000, fino a 1.545 euro per quelli da 7.000.

La protesta si allarga nella società. Partono le azioni per varie proposte di legge di iniziativa popolare, anche dei sindacati di base, con l’obiettivo di cancellare i tagli. In particolare una proposta di legge popolare, nata su iniziativa di alcuni ex presidi, punta alla rivalutazione integrale, all’esenzione fiscale sugli aumenti e ad elevare un’area non tassabile fino a 13 mila euro l’anno.

La vasta protesta è vista con grande preoccupazione dal governo. Emergono dei dubbi sul salasso, è probabile un ripensamento parziale.

Perché la stangata con il taglio delle pensioni? Per la manovra economica 2027 «sono poche le risorse disponibili», precisa Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio cerca disperatamente fondi per la difesa, il caro energia e per cercare di realizzare vecchie promesse. Una di queste è il taglio dell’Irpef al supertassato ceto medio. Così riduce l’Irpef ai redditi dai 50.000 ai 55.000 euro l’anno. Ben fatto si direbbe di primo acchito, ma sorgono due problemi. Primo problema: l’impegno del governo fino a pochi mesi fa era di ridurre l’Irpef fino a 60.000 euro l’anno. Secondo problema: il taglio dell’Irpef costa circa 1,2 miliardi di euro, il taglio alle pensioni frutta circa 1,4 miliardi. Il governo Meloni con una mano dà al ceto medio e con l’altra prende.

C’è invece chi non paga mai ma usufruisce di tutte le prestazioni dello stato sociale. L’evasione e l’elusione fiscale veleggerebbero, secondo varie stime, tra i 100 e i 200 miliardi di euro l’anno. Il governo Meloni potrebbe incassare ingenti risorse combattendo l’evasione invece ricorre ancora al taglio delle pensioni.

Rodolfo Ruocco