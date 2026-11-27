Il Coordinatore Provinciale di Napoli, Crescenzo Saviano, formalizza l’ingresso nel partito di due autorevoli esponenti

Il percorso di radicamento e rilancio del Partito Socialista Italiano e del progetto Avanti PSI nell’area metropolitana di Napoli segna oggi un passaggio politico di grande rilievo. Il Coordinatore Provinciale di Napoli, Crescenzo Saviano, formalizza l’ingresso nel partito di due autorevoli esponenti dell’amministrazione comunale di Casoria, tra i centri più popolosi e strategici della provincia: i consiglieri comunali Assunta De Rosa e Nicola Rullo.

​L’adesione dei due consiglieri rappresenta un valore aggiunto fondamentale per l’azione riformista sul territorio e rafforza la presenza istituzionale dei socialisti nell’area a nord di Napoli, dando vita a una rappresentanza consiliare impegnata sui temi dello sviluppo urbano, della coesione sociale e della buona amministrazione.

​«L’ingresso di Assunta De Rosa e Nicola Rullo in Avanti PSI è motivo di grande soddisfazione e conferma l’attrattività della nostra proposta politica nei comuni chiave della provincia», dichiara Crescenzo Saviano, Coordinatore Provinciale di Napoli. «Un risultato reso possibile grazie al lavoro sinergico e costante portato avanti insieme a Sossio Fardello, componente della Direzione Nazionale di Avanti PSI, e al Segretario Regionale Michele Tarantino, che ringrazio per il supporto continuo al radicamento territoriale. A Casoria apriamo una nuova stagione di impegno riformista al servizio dei cittadini».

​Con la formalizzazione dell’adesione, i consiglieri Assunta De Rosa e Nicola Rullo avvieranno immediatamento il coordinamento con gli organismi provinciali e regionali del partito e parteciperanno ai lavori della Consulta degli Amministratori socialisti.

​Ufficio Stampa – Coordinamento Provinciale PSI Napoli