Prosegue il lavoro di radicamento del Partito Socialista Italiano (Avanti PSI) in vista delle elezioni amministrative di Caserta

Prosegue con determinazione il lavoro di radicamento e costruzione della proposta politica del Partito Socialista Italiano (Avanti PSI) in vista delle elezioni amministrative del 2027 nella città di Caserta.

​Questa mattina il coordinatore cittadino di Caserta, Pasquale Santagata, insieme al responsabile organizzativo provinciale, Giovanni Cusano ha incontrato il dott. Gianfausto Iarrobino, già candidato alle ultime elezioni regionali nelle fila di Avanti PSI e iscritto al partito, confermando la sua partecipazione nella lista socialista per le prossime comunali nel capoluogo.

​L’incontro ha rappresentato un momento di confronto proficuo sui temi prioritari per il rilancio amministrativo, economico e sociale di Caserta, confermando la volontà di mettere in campo una squadra competente, radicata sul territorio e fedele ai valori del riformismo socialista.

​«La disponibilità del dottor Gianfausto Iarrobino a scendere nuovamente in campo al fianco della nostra comunità politica rappresenta un valore aggiunto importante per il percorso che stiamo costruendo verso il 2027», dichiara Pasquale Santagata, coordinatore cittadino di Caserta. «Il suo impegno già dimostrato nella recente tornata regionale e la sua esperienza professionale saranno risorse preziose per offrire ai cittadini casertani un progetto serio, credibile e vicino ai bisogni reali della città».

​«Ringrazio il coordinatore cittadino Pasquale Santagata e la dirigenza provinciale per la fiducia e la condivisione di intenti», afferma il dott. Gianfausto Iarrobino. «Metto con entusiasmo la mia esperienza e il mio impegno al servizio di Caserta e del progetto socialista, convinto che la nostra città meriti una classe dirigente capace di ascoltare il territorio e dare risposte concrete».

​Il coordinamento cittadino e provinciale proseguirà nelle prossime settimane gli incontri con esponenti della società civile, del mondo delle professioni e dell’associazionismo per definire la lista e le linee programmatiche in vista dell’appuntamento elettorale.

​Ufficio Stampa – Coordinamento Cittadino PSI / Avanti PSI Caserta