Il segretario cittadino Daniele Simonetti e il segretario regionale Michele Tarantino danno il benvenuto a Esente

Il consigliere municipale Nunzio Esente aderisce ad Avanti PSI insieme al gruppo con cui ha costruito negli anni una rete di associazioni e iniziative sul territorio. L’ingresso rafforza il gruppo consiliare socialista nella IV Municipalità di Napoli, che comprende San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale e Zona Industriale, e di cui Raffaele Bonetta è capogruppo.

Avanti PSI esprime soddisfazione per l’adesione. Il segretario cittadino Daniele Simonetti e il segretario regionale Michele Tarantino danno il benvenuto a Esente e al suo gruppo, sottolineando il valore dell’esperienza maturata nei quartieri e del lavoro quotidiano con le realtà associative.

«È un piacere aderire, insieme al mio gruppo, a un partito dalla grande storia che guarda al futuro, mettendo al centro di ogni progetto le persone e la volontà di fare comunità», dichiara Nunzio Esente. «Il mio ingresso dà più forza al gruppo consiliare della IV Municipalità, guidato da Raffaele Bonetta. Portiamo con noi il lavoro di dodici anni e un modello di collaborazione che mette insieme associazioni mediche, realtà impegnate nell’assistenza farmaceutica e alimentare e associazioni sportive. Vogliamo estendere questa esperienza ad altri territori, coinvolgendo chi già lavora nei quartieri e facendo arrivare questi servizi a più persone».