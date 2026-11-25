Sabato 28 novembre 2026 all’Archivio Flamigni (e in diretta online) l’incontro gratuito “Algoritmi con i vecchi vizi”, promosso da LightHouse Partners e Net-W nell’ambito del calendario off della IX edizione de L’Eredità delle Donne.

Roma, 24 novembre 2026 – Se l’intelligenza artificiale impara da noi, assorbe inevitabilmente anche i nostri pregiudizi, a partire da quelli di genere. Dalla selezione del personale all’accesso al credito bancario, fino alla medicina costruita su dati sbilanciati e alle nuove forme di violenza digitale: i sistemi automatizzati rischiano di riprodurre e amplificare disuguaglianze già esistenti.

Per approfondire questi temi e fornire strumenti concreti di lettura, sabato 28 novembre 2026, dalle 11.00 alle 13.00, l’Archivio Flamigni di Roma (Piazza Bartolomeo Romano 6) ospiterà il workshop “Algoritmi con i vecchi vizi: quando l’IA impara i nostri pregiudizi”. L’iniziativa, promossa da LightHouse Partners(www.lh-partners.net) e Net-W (www.net-w.it), rientra nel calendario off della IX edizione de L’Eredità delle Donne.

Durante la mattinata, otto professioniste si confronteranno in una tavola rotonda aperta al dialogo con il pubblico, portando dati, analisi ed esempi concreti su otto snodi cruciali:

Come funzionano i modelli linguistici e perché tendono a normalizzare i bias di genere;

Il divario nelle aziende tech: dati e storie delle (ancora poche) donne che sviluppano l’IA;

Salute e ricerca: i rischi di una medicina e di una farmacologia basate su campioni e dati sbilanciati;

Accesso al credito: il “rating del pregiudizio” nelle valutazioni finanziarie;

Recruiting e risorse umane: perché l’algoritmo fatica a riconoscere che il talento non ha genere;

Futuro del lavoro: i motivi per cui la transizione digitale rischia di pesare maggiormente sulle donne;

Parità in azienda: l’IA come potenziale alleata o ostacolo nel percorso verso la certificazione UNI/PdR 125:2022;

Sicurezza digitale: la violenza online tra deepfake e revenge porn.

Informazioni e modalità di partecipazione L’evento è rivolto a donne e uomini di ogni età. La partecipazione è a ingresso libero, senza necessità di prenotazione o iscrizione, sia in presenza presso l’Archivio Flamigni sia a distanza in diretta su Zoom. Il programma completo e il link per il collegamento sono disponibili sul sito ufficiale www.ereditadelledonne.eu.

Il FestivalL’Eredità delle Donne è un progetto di Elastica con la direzione artistica di Serena Dandini,realizzato in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e con il supporto dei main partner Gucci, Gruppo Hera e Fondazione CR Firenze; con la partnership di Coop Alleanza 3.0 e il contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Manodori di Reggio Emilia, SYNLAB, TPER – Trasporto Passeggeri Emilia Romagna, Nespresso, Granlatte, Azienda di Promozione Turistica dell’Emilia-Romagna e Giunti Odeon.Partner istituzionali sono i Comuni di Bologna, Reggio Emilia, Ravenna e Firenze. Con la media partnership di Repubblica, Rai Cultura, Radio Rai 3 e TGR. Italo è il mobility partner del festival.