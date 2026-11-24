Mezzo secolo di studi tolkieniani nel libro di Gianfranco De Turris: dalle polemiche ideologiche al valore simbolico universale di una moderna mitologia

Oltre cinquant’anni di fedeltà intellettuale, di battaglie culturali e di approfondimento critico condensati in un unico volume: è ciò che offre al lettore Gianfranco De Turris – giustamente definito da Guido Andrea Pautasso nella sua introduzione come il “padre del fantastico italiano” – con “Il professore che amava i draghi” (Edizioni Lindau). Il libro raccoglie trentuno saggi, affiancati da una pièce teatrale, scritti lungo un arco temporale che va dal 1968 ad oggi e che compongono un quadro completo della ricezione, dei fraintendimenti e della definitiva consacrazione di J.R.R. Tolkien.

Prima di essere il creatore della più monumentale saga del nostro tempo, la trilogia del “Signore degli Anelli”, il professore di Oxford fu un rigoroso filologo e un illustre medievista. È proprio dallo studio scientifico delle antiche lingue nordiche che germina il suo universo narrativo: la saga della Terra di Mezzo nasce da un’esigenza linguistica che ad alcuni potrà apparire eccentrica.

In principio era il Logos: Tolkien elabora dapprima una coerente, organica “lingua degli elfi”, giungendo a una sorta di “verosimile linguistico”. E nel fragore delle trincee della Prima guerra mondiale concepisce l’idea di dare vita con la sua immaginazione letteraria a un universo coerente popolato da creature capaci di parlare quegli idiomi, forgiando una mitologia per la propria terra. L’intenzione originaria si arricchirà di spunti negli anni a seguire anche attraverso il dialogo con gli amici che ad Oxford animavano il cenacolo degli Inklings, ad esempio C.S. Lewis, autore delle “Cronache di Narnia”. La scintilla narrativa scocca nei primi anni Trenta, quando sul margine bianco di un compito universitario da correggere il professore annota di getto: “In un buco della terra viveva uno Hobbit”.

Nella geografia fantastica di Tolkien agiscono quattro popoli principali – Elfi, Nani, Uomini e Hobbit, questi ultimi autentico apporto creativo dell’autore – immersi in una natura dotata di vita autonoma, spesso cosciente e dotata di una saggezza arcana, e in una civiltà alternativa in cui la magia è controllo e ascolto delle forze naturali e sovrannaturali. In tale scenario si manifesta quell’ “Immaginario medievale nel fantastico contemporaneo”, per riprendere il titolo di un significativo saggio di De Turris del 1986.

Come ricordava lo storico Jacques Le Goff, il Medioevo rappresenta la nostra infanzia collettiva; e già alla fine dell’Ottocento un pensatore come William Morris lo aveva riproposto non come una fuga alienante dalla realtà, bensì come critica radicale alla società industriale che stava sfigurando il paesaggio inglese e gli antichi equilibri umani. In autori come Morris, così come nell’orizzonte culturale di Tolkien, l’evocazione medievale suggeriva l’alternativa costruttiva di un comunitarismo organico – lo stesso ideale che sul terreno politico avrebbe preso il nome di distributismo, una sorta di socialismo comunitario dal volto umano.

Su questo orizzonte incombe però il Nemico: l’Oscuro Signore Sauron, arroccato nella terra di Mordor dove perenne regna la notte. Il suo disegno è recuperare gli Anelli del Potere per estendere la propria ombra sull’intera Terra di Mezzo: è la metafora trasparente del potere assoluto e totalitario che pretende di uniformare, schiacciare e devastare comunità di liberi. Di fronte a questa minaccia esistenziale, le quattro razze decidono di unirsi formando la Compagnia dell’Anello per distruggere l’Unico Anello trafugato da Gollum. Il cuore etico dell’opera pulsa proprio qui: nell’alleanza tra culture e nature diverse che scelgono di cooperare – senza mai rinunciare alla propria identità, come sintetizza il celebre scambio di battute tra l’elfo Legolas e il nano Gimli (“Io combattere al fianco di un nano?” / “E al fianco di un amico?”) – per difendere la libertà comune contro il Potere assoluto ed oscuro.

Il cammino editoriale di questa epopea fu sorprendente. Dopo la pubblicazione nel 1937 de “Lo Hobbit” – in cui Bilbo partiva alla riconquista di un tesoro custodito dalle spire di un drago, incarnando l’autore stesso che amava definirsi “un hobbit in tutto, eccetto che nell’altezza” – “Il Signore degli Anelli” vede la luce tra il 1954 e il 1955 in tre volumi rilegati con una tiratura iniziale di poche migliaia di copie. Fu l’edizione pirata americana del 1965 a irrompere con forza nell’immaginario occidentale: duecentomila copie vendute in un anno, trasformarono l’opera di un elegante letterato inglese nella lettura cult dei campus universitari fino a diventare, secondo alcuni interpreti, la “Bibbia degli hippie” durante la stagione della contestazione.

In Italia la saga fu pubblicata in un grande volume di millecinquecento pagine nel 1970 grazie all’intuizione di Alfredo Cattabiani per Rusconi, nella traduzione di Vittoria Alliata rivista da Quirino Principe e con la fondamentale introduzione di Elémire Zolla. Già nel 1969 Zolla aveva evidenziato la portata spirituale dell’opera sulla sua rivista “Conoscenza Religiosa”. Eppure, in Italia (come se non bastavano le Brigate Rosse, i NAR e una sequela di stragi enigmatiche…) si scatenò per anni una feroce polemica ideologica che bollò Tolkien come autore improponibile per ragioni ideologiche. De Turris ricostruisce con precisione l’andamento carsico di questo pregiudizio: un lungo equivoco culturale che solo in tempi recenti ha lasciato spazio a una tardiva resipiscenza: dalle ammissioni di chi, come Natalia Aspesi, ha riconosciuto l’errore di non averne compreso il messaggio, fino alla rivendicazione di Elly Schlein motivata a “riprendersi Tolkien” (anche Hobbit ed Elfi nel Campo Largo?). Eppure, già a partire dagli anni Ottanta, un fine intellettuale d’area socialista come Giorgio Galli aveva avviato un’analisi “in profondità” della storia dell’Occidente in chiave mitica e simbolica, dimostrando con lucidità come la dimensione del Leggendario e del Misterioso non sia mai in antitesi con la realtà politica, ma ne costituisca spesso l’alimento più vitale: si pensi alle grandi narrazioni in fondo mitiche della Rivoluzione palingenetica fino all’ideale dell’Uomo Nuovo e del Sol dell’Avvenire…

Di fronte alle letture riduttive o demonizzanti, Gianfranco De Turris rivendica lo spessore anche iniziatico dell’opera, dall’attraversamento degli abissi dell’antico regno dei Nani fino al suo simbolismo universale. Alla luce degli archetipi di Carl Gustav Jung e della fenomenologia del sacro di Mircea Eliade, il Fantastico autentico si rivela per l’autore del saggio come un’irruzione del Sacro in un mondo solo in superficie secolarizzato.

Tolkien concepiva l’uomo e il poeta come un «sub-creatore», capace di dare forma a un «Mondo Secondario» che corrisponde a ciò che le tradizioni sapienziali – come quella iranica indagata da Henry Corbin e Pio Filippani-Ronconi – chiamano il Mundus Imaginalis: una dimensione intermedia tra i puri archetipi e il piano materiale, accessibile attraverso l’immaginazione ispirata. Per il cattolico tradizionale Tolkien – che definì Il Signore degli Anelli “un’opera fondamentalmente religiosa e cattolica” – il mito non è mai una menzogna né una fredda allegoria, bensì un riflesso della Parola creatrice, quella a cui allude il Logos del Prologo di Giovanni.

È in questa commistione feconda tra sensibilità cristiana e respiro epico pagano che risiede lo straordinario fascino del messaggio tolkeniano, con tutte le sue diramazioni: un’ecologia integrale che difende il meraviglioso della natura dalla hybris tecnocratica; l’evocazione di una “Europa Profonda” nella meticolosa cartografia della Terra di Mezzo; l’esaltazione dell’eroismo silenzioso dell’uomo comune e un sano antidoto contro ogni ideologia totalitaria che pretenda di programmare e dominare la vita.

“Non spetta a noi dominare tutte le maree del mondo”, insegna Gandalf nelle pagine del romanzo: una frase citata da Leone XIV nella sua prima enciclica, “Magnifica Humanitas”. Ma c’è un’altra frase ancora più pregnante nel grande scrigno di saggezza di Tolkien, che esprime una clemenza umanistica contro la spietatezza di coloro che si pongono come giudici di intere moltitudini: “Tanti che vivono meriterebbero la morte, e molti che sono morti meriterebbero la vita. Sei tu in grado di restituirgliela? Allora non essere troppo generoso nel distribuire la morte nei tuoi giudizi”. Queste lezioni di autentica Pietas e libertà interiore rendono il viaggio nella Terra di Mezzo – anche attraverso la guida appassionata ed esperta di Gianfranco De Turris – più necessario che mai.

Alfonso Piscitelli