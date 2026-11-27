Entomologo della pagina, proustiano nell’indugio e hitchcockiano nel colpo di scena, Vitiello ci fa tornare su un refuso

In un trafiletto che annunciava il nuovo film di Alfred Hitchcock, Psycho (1960) diventa Psyche. Un refuso, di quelli che si correggono senza pensarci. Guido Vitiello invece no, ci pensa. Tanto più che, a film fatto, da qualche parte nell’inquadratura si intravede una statuetta di Amore e Psiche. E Hitchcock, con l’aria di chi si diverte a vedere l’effetto delle proprie parole, ha presentato il film come un’«escursione nel sesso metafisico». A quel punto la vocale sbagliata merita almeno un sopralluogo.

Un “sopralluogo” che invece noi vogliamo svolgere seguendo quattro recenti pubblicazioni di Guido Vitiello.

Napoletano, saggista e docente di cinema alla Sapienza di Roma, Vitiello ha dato alla sua rubrica quotidiana sul Foglio il titolo di un film di Nino Frassica e Maurizio Nichetti, Il Bi e il Ba (1986). Un professore di cinema ha a disposizione un secolo di titoli solenni. Lui sceglie Frassica/Nichetti. La scelta dice qualcosa della libertà con cui si muove fra i suoi materiali. Una parola di moda, un nome escogitato per un’operazione giudiziaria, una gag, un dettaglio o un soprammobile possono trattenerlo quanto una pagina di Proust. Tutto dipende da ciò che cominciano a mostrare una volta che ci si è fermati a guardarli. Si potrebbe chiamare entomologia letteraria. Per l’entomologo, la nervatura di un’ala è un dettaglio da osservare al microscopio: la sua forma racconta qualcosa del volo dell’insetto e del suo rapporto con l’ambiente. Guido Vitiello riserva a una battuta o a un refuso la stessa pazienza d’osservazione. Ne esamina la forma, risale alla prima comparsa e segue il mutare del suo significato da un contesto all’altro. Il parallelo si estende all’entomologia applicata, che riunisce saperi e tecniche diversi attorno a un problema concreto. Nelle pagine di Vitiello basta un dettaglio a far convergere, attorno alla stessa domanda, storia del cinema e mitologia, filologia e storia del costume, fino alle pratiche del consumo di massa. Al Bates Motel, per esempio, l’arredamento finisce per richiedere una certa familiarità con gli inferi. In Una visita al Bates Motel (Adelphi, 2019), infatti, il refuso dà il via a un’ispezione. Vitiello torna sul luogo del delitto e, mentre lo spettatore ha ancora in mente la doccia, si concede il tempo di guardare i quadri, gli arredi, gli uccelli impagliati. Il motel e la casa sulla collina diventano due collezioni da visitare stanza per stanza. Affiorano così Amore e Psiche, Orfeo ed Euridice, Demetra e Persefone. Sono storie diverse, tutte alle prese con il confine fra il mondo dei vivi e quello dei morti. La statuetta, che all’inizio occupava una porzione trascurabile dell’inquadratura, cambia il modo in cui si guarda l’intera casa. E viene da chiedersi quante altre volte Hitchcock ci abbia fatto guardare dalla parte giusta per farci perdere qualcosa dalla parte opposta. Con La lettura felice. Conversazioni con Marcel Proust sull’arte di leggere (Il Saggiatore, 2024) sotto osservazione finisce una creatura dalle abitudini piuttosto singolari, il lettore (quello che Baudelaire ci ha insegnato a chiamare “ipocrita”). Passa ore a preoccuparsi per persone che sa benissimo essere inventate. Poi chiude il libro e continua a interpretare la giornata come se anche il vicino di casa, con quel saluto insolitamente cortese, fosse stato messo lì da un romanziere. A partire dalle Giornate di lettura (1905), Vitiello mette in scena un dialogo con Proust, lo interrompe, lo incalza e ne saggia le intuizioni in un presente affollato di distrazioni. Il piacere della lettura ha qui un risvolto comico e un po’ inquietante. Chi si è abituato a cogliere le allusioni e a collegare gli indizi può diventare più attento alla vita altrui. Può anche convincersi che il vicino di casa abbia davvero qualcosa da nascondere.

In Joker scatenato. Il lato oscuro della comicità (Feltrinelli, 2025), il particolare da seguire è una risata. Nell’epoca della televisione commerciale, Neil Postman temeva che ci saremmo divertiti fino a perdere interesse per le cose serie. Vitiello si domanda che cosa sia accaduto quando il divertimento è diventato uno dei modi più efficaci di fare politica. Il leader prende il microfono con i tempi di uno stand-up comedian, il comico si candida, il troll trova un pubblico ben oltre il forum in cui si è fatto le ossa. A guidare l’indagine è Joker, osservato nelle sue metamorfosi dai fumetti degli anni Quaranta al cinema di Christopher Nolan e Todd Phillips. La sua risata cambia di significato a seconda di chi la raccoglie. Sui social basta vedere chi ride, chi rilancia la battuta e chi ne è il bersaglio per farsi un’idea di come si distribuiscano le parti. E il vecchio problema di quanto il buffone potesse permettersi davanti al re si complica, da quando il re ha scoperto che può fare benissimo il buffone da sé.

Questo metodo affronta la sua prova più ardua nel recente (e potente) L’affaire Tortora (Feltrinelli, 2026). Dall’arresto, nel giugno del 1983, alla morte del presentatore, nel maggio del 1988, Vitiello ripercorre la vicenda giudiziaria attraverso i materiali che le si sono depositati attorno, dai ritagli di giornale alle lettere, dai memoriali alle fotografie, comprese le poesie dei camorristi pentiti.

Dalle carte riaffiora anche il mondo che Tortora aveva portato in televisione. A Portobello, una curiosità da rigattiere poteva conquistare la prima serata. Quel salotto un po’ gozzaniano conviveva già con l’Italia della televisione commerciale, alla cui nascita lo stesso Tortora aveva contribuito. Con l’arresto, la sua notorietà cambia segno. Il volto che milioni di spettatori avevano imparato a riconoscere viene esibito come se proprio quella familiarità potesse valere come un indizio di colpa.

Tortora cerca in Sofocle, Manzoni e Joseph Roth le parole per comprendere ciò che gli accade. Vitiello cerca nelle carte le parole con cui un paese ha imparato ad assistervi.

Dal trafiletto su Psycho ai ritagli sul caso Tortora, la minuzia cambia peso. Una lettera sbagliata invita a riaprire un film che si credeva di conoscere. Un aggettivo in un titolo di giornale può aiutare a capire con quanta facilità si sia creduto di conoscere un uomo. Fra le due cose c’è tutta la distanza che separa il piacere di un’interpretazione dall’atroce costo di un verdetto. È una distanza che si misura anche leggendo con attenzione le parole più piccole.

Entomologo della pagina, proustiano nell’indugio e hitchcockiano nel colpo di scena, Vitiello ci fa tornare su un refuso. Alla seconda lettura, il refuso ha già cambiato genere: è diventato un portale che ci precipita in «infiniti mondi».