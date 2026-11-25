Oggi, mercoledì 25 novembre – giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – in prima serata su Rai 1 andrà in onda UNA NESSUNA CENTOMILA, l’evento che si è tenuto il 21 settembre all’Arena di Verona (sold out) e che anche quest’anno riunisce grandi artiste e grandi artisti della musica e dello spettacolo contro la violenza sulle donne.

Con FIORELLA MANNOIA e CARLO CONTI e con LUCIANO LIGABUE, LAURA PAUSINI, ALESSANDRA AMOROSO, ANNALISA, EMMA, NOEMI, GIULIANO SANGIORGI, LUCA CARBONI, TOMMASO PARADISO, ANGELINA MANGO, ARISA, GAIA, LEVANTE, MALIKA AYANE, SERENA BRANCALE, PAOLA TURCI, ERMAL META, MICHELE BRAVI, CAROLINA CRESCENTINI, GIORGIO PASOTTI, GIANMARCO SAURINO.

Ad alternarsi sul palco esibizioni, duetti e collaborazioni inedite e ricche di emozioni: tutti uniti per dire stop ai femminicidi, dare un aiuto concreto ai centri antiviolenza che sostengono e supportano le donne nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza e sensibilizzare il pubblico contro questo fenomeno sociale e culturale.

Grazie al pubblico presente all’Arena di Verona e al sostegno dei partner è stata raggiunta la cifra di 505.617 euro destinati alla Fondazione Una Nessuna Centomila per il sostegno ai centri antiviolenza – individuati sulla base di criteri trasparenti, di territorialità, in relazione alle esperienze e al bisogno – e le attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere.

Alla cifra raggiunta, si aggiungeranno inoltre i fondi raccolti grazie al numero solidale 45580, attivo fino a sabato 28 novembre.

I proventi dell’evento, organizzato e prodotto da Friends & Partners e Oyà, al netto dei costi, sono destinati ai centri antiviolenza e alla Fondazione Una Nessuna Centomila. Come per tutte le edizioni, gli utilizzi di tutte le risorse economiche raccolte nell’ambito di UNA NESSUNA CENTOMILA sono rendicontati e comunicati nella massima trasparenza.

UNA NESSUNA CENTOMILA ha il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e AssoConcerti.

Unicredit è Main Partner di UNA NESSUNA CENTOMILA.

Partner dell’evento UNA NESSUNA CENTOMILA: Enel e Ticketone

Un ringraziamento particolare al Comune di Verona per l’aiuto e il sostegno economico.

ANDREA MALAVOLTI

FOTO CONCESSA DALL’UFFICIO STAMPA PAROLE&DINTORNI